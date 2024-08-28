Простий захід може наблизити Україну до перемоги: про що йде мова

Просунувшись на російську територію в районі Курська, Україна створила більші проблеми для кремля. Поки московським військам не вдалося рішуче відбити наступ. Раптова атака не може призвести до перелому у війні, але вона підкреслює явні слабкі сторони кремлівських військ. На думку Києва, щоб наблизити Україну до перемоги в оборонній війні проти російських агресорів, потрібна більша підтримка Заходу, пише N-TV.

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Наразі президент Зеленський та американський аналітичний центр Institute for War Studies (ISW) знову закликають дати повний дозвіл на використання зброї більшої дальності для дій на територіі росії. Відповідно, кажуть, що багато військових цілей перебувають у радіусі дії американських ракет Atacms, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Україна вже давно використовує різні версії Atacms — правда, не для ударів по території росії через вимоги Вашингтона.

Хоча російські збройні сили вже розгорнули повітряні сили далеко у глибині країни, щоб захистити об’єкти від можливих атак із застосуванням зброї великої дальності, ISW все ще бачить багато можливостей для послаблення кремлівських військ.

«За оцінками ISW, щонайменше 250 військових і воєнізованих об’єктів у росії знаходяться в радіусі дії ракет Atacms, які Сполучені Штати надали Україні, — йдеться в нещодавньому звіті. — Однак поки дозволені лише атаки з використанням ракет Glmrs. Це означає, що Україна може вразити максимум 20 із 250 об’єктів».

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Очікується, що цілі в зоні дії Atacms включатимуть великі військові бази, станції зв’язку, центри матеріально-технічного забезпечення, ремонтні бази, склади палива, склади боєприпасів і штаби. За даними ISW, ці цілі було б дуже важко передислокувати, і наразі вони підтримують російські війська у командуванні та управлінні, розвідці, матеріально-технічному забезпеченні та ремонті.

Американський аналітичний центр не приймає аргументи уряду США про те, що атаки ракетами Atacms на російську територію не матимуть сенсу, оскільки кремль перемістив свої військово-повітряні сили далі у глиб країни. Було б неправильно не брати до уваги «сотні інших суб’єктів, які підтримують війну росії проти України».

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Зазначається, що скасування заборони створить серйозну загрозу та поставить російську армію під значний матеріально-технічний та оперативний тиск. Керівництво, ймовірно, суттєво реорганізує свої сили по всьому тилу країни, щоб захистити їх від українських атак. Подібний ефект вже був у 2022 році, коли Україна вперше застосувала системи залпового вогню Himars і здивованій російській стороні знадобилося багато часу, щоб адаптуватися до нової загрози та вивести військові цілі за межі досяжності.

ISW вважає здатність росії запобігти атакам Atacms на територію країни за допомогою засобів протиповітряної оборони та засобів перешкод обмеженою.

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«Українські удари з безпілотників показали, що багато територій у глибинці росії мають погану протиповітряну оборону або взагалі її немає. Сили, ймовірно, повинні передислокувати протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби з усієї росії, а також з лінії фронту в Україні».

Це, у свою чергу, могло б дозволити Україні збільшити власні повітряні операції вздовж лінії фронту.

Український уряд місяцями просить своїх партнерів дозволити обстріли із застосуванням далекобійної зброї на території росії. Наразі Київ намагається здійснити такі атаки зі зброї власного виробництва, зокрема безпілотників великої дальності чи модифікованих протикорабельних ракет «Нептун». Президент Зеленський заявив, що якби союзників можна було заохотити зняти обмеження на використання зброї великої дальності, це могло б «справді наблизити спільну перемогу».

Раніше у «ФАКТАХ» писали, що Зеленський «проговорився» про першу українську балістичну ракету і готується представити у США план перемоги над росією.

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