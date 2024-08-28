Маринований часник: ідеальна пікантна закуска
Часник, маринований з оцтом і гірчицею, — один з кращих способів зберігання часнику на зиму. Ідеально смакує з бутербродами чи холодним м'ясом, пише видання aniagotuje.pl.
Інгредієнти:
7 головок часнику — 400 г
менше половини склянки спиртового оцту
2 склянки води — 500 мл
по половині чайної ложки солі і цукру
чайна ложка гірчиці
Приготування
Часник розділити на зубчики в раковині. Облити холодною водою — буде легше знімати шкірку. У каструлю налити дві склянки води та оцет. Додати сіль, цукор і гірчицю. Закип'ятити маринад. Зменшити потужність конфорки та через 3−4 хвилини додати очищені зубчики часнику. Варити все 2 хвилини. Після додавання часнику в киплячий розсіл потрібно буде збільшити потужність конфорки, щоб він знову закипів. Двох хвилин достатньо, щоб часник випустив повітря. Киплячий маринад з часником акуратно розлити в стерилізовані сухі банки. Відразу закрити банки — і готово.
Раніше господиня Тетяна Якубук поділилася перевіреним рецептом маринованих томатів на зиму.
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