Маринований часник: ідеальна пікантна закуска

Часник, маринований з оцтом і гірчицею, — один з кращих способів зберігання часнику на зиму. Ідеально смакує з бутербродами чи холодним м'ясом, пише видання aniagotuje.pl.

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Інгредієнти:

7 головок часнику — 400 г

менше половини склянки спиртового оцту

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2 склянки води — 500 мл

по половині чайної ложки солі і цукру

чайна ложка гірчиці

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Приготування

Часник розділити на зубчики в раковині. Облити холодною водою — буде легше знімати шкірку. У каструлю налити дві склянки води та оцет. Додати сіль, цукор і гірчицю. Закип'ятити маринад. Зменшити потужність конфорки та через 3−4 хвилини додати очищені зубчики часнику. Варити все 2 хвилини. Після додавання часнику в киплячий розсіл потрібно буде збільшити потужність конфорки, щоб він знову закипів. Двох хвилин достатньо, щоб часник випустив повітря. Киплячий маринад з часником акуратно розлити в стерилізовані сухі банки. Відразу закрити банки — і готово.

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Раніше господиня Тетяна Якубук поділилася перевіреним рецептом маринованих томатів на зиму.

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