Не Patriot: у США назвали причину катастрофи українського F-16

У США називають малоймовірною причиною втрати Україною винищувача F-16 через дружній вогонь із системи ППО Patriot. Наразі американські та українські слідчі розглядають різні версії трагедії, повідомляє NYT з посиланням на військових чиновників у США.

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Видання наводить слова українських військових аналітиків, за словами яких поки що рано говорити про причини катастрофи винищувача. Однак вони наголосили, що західні системи ППО та літаки F-16 ніколи ще не працювали разом у таких складних умовах, як під час масованої російської атаки 26 серпня.

Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п'ятницю одним із західних чиновників версією, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

Але в суботу два високопоставлені військові чиновники США заявили, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною катастрофи F-16. За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність чи помилка пілота.

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«До втрати F-16 могло призвести багато, у тому числі технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні чинники», — заявив колишній офіцер Повітряних сил України Анатолій Храпчинський.

За його словами, не виключено, що уламки знищеної ракети могли потрапити до життєво важливої частини літака.

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Нагадаємо, першими про втрату винищувача повідомили американські медіа. Пізніше стало відомо, що 26 серпня загинув 31-річний пілот Олексій Месь, який був одним із перших українських льотчиків, які опанували F-16. Трагедія стала першим випадком, коли Україна втратила західний винищувач. Слідство з'ясовує її причини.

При цьому народна депутатка Мар'яна Безугла назвала свою версію втрати винищувача. Не чекаючи закінчення розслідування, одіозна нардепка заявила, що причиною катастрофи F-16 став так званий «дружній вогонь» через дискоординацію між підрозділами. Мовляв, літак збила ракету комплексу ППО Patriot. Тодішній командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на слова Безуглої. Зокрема, він звинуватив народну обраницю не лише у своїй дискредитації, але також і ПС, і США, які є основним українським партнером.

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Пізніше президент Володимир Зеленський звільнив Олещука. Проте, за словами міністра оборони Рустема Умерова, катастрофа F-16 не була причиною звільнення, яку він назвав «ротацією».

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