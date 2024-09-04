«Приготуйте обов'язково»: ароматна вершкова полента з грибами від Світлани Левицької
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати котлети, які будуть смачними у будь-якої господині, поділилася рецептом приготування ароматної вершкової поленти з грибами.
«Обовʼязково приготуйте. Не така пісна як мамалига і не така жирна як банош. Впевнена, любителям кукурудзяної каші смакуватиме», — написала вона.
Інгредієнти:
— Гриби — 400 г
- Масло — 50 г
- Сіль, перець, мускатний горіх
- Пару гілочок тимʼяну
Для каші:
— Кукурудзяна крупа — 2 стакани
- Вода — 9 стаканів
- Вершки — 200 мл, бажано жирні
- Часник — 2−3 зуб
- Масло — 100 г
- Тертий пармезан — 100 г (не беріть готовий, він часто не надто ароматний, краще самі натріть)
- Сіль ~ 2 ч. л, орієнтуйтеся на власний смак
Спосіб приготування:
Гриби обсмажуємо в маслі до румʼяності разом із спеціями і тимʼяном. Відставляємо в сторону.
Кукурудзяну крупу заливаємо водою і перемішуємо.
В каструлі топимо масло, видавлюємо часник і протушковуємо, поки він не пустить аромат. Вливаємо крупу разом із водою, варимо і постійно перемішуємо вінчиком до загущення. Додаємо сіль.
Вливаємо вершки, проварюємо пару хвилин і всипаємо тертий пармезан. Залиште трошки пармезану для подачі. Варимо до розплавлення сиру. Не забуваємо мішати.
Подаємо гарячою разом із грибами, можна посипати зеленню і пармезаном. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дієтичний банош з грибами та бринзою.125
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