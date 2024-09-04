«Приготуйте обов'язково»: ароматна вершкова полента з грибами від Світлани Левицької

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати котлети, які будуть смачними у будь-якої господині, поділилася рецептом приготування ароматної вершкової поленти з грибами.

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«Обовʼязково приготуйте. Не така пісна як мамалига і не така жирна як банош. Впевнена, любителям кукурудзяної каші смакуватиме», — написала вона.

Інгредієнти: — Гриби — 400 г

- Масло — 50 г

- Сіль, перець, мускатний горіх

- Пару гілочок тимʼяну РЕКЛАМА Для каші: — Кукурудзяна крупа — 2 стакани

- Вода — 9 стаканів

- Вершки — 200 мл, бажано жирні

- Часник — 2−3 зуб

- Масло — 100 г

- Тертий пармезан — 100 г (не беріть готовий, він часто не надто ароматний, краще самі натріть)

- Сіль ~ 2 ч. л, орієнтуйтеся на власний смак РЕКЛАМА Спосіб приготування: Гриби обсмажуємо в маслі до румʼяності разом із спеціями і тимʼяном. Відставляємо в сторону. РЕКЛАМА Кукурудзяну крупу заливаємо водою і перемішуємо. В каструлі топимо масло, видавлюємо часник і протушковуємо, поки він не пустить аромат. Вливаємо крупу разом із водою, варимо і постійно перемішуємо вінчиком до загущення. Додаємо сіль. Вливаємо вершки, проварюємо пару хвилин і всипаємо тертий пармезан. Залиште трошки пармезану для подачі. Варимо до розплавлення сиру. Не забуваємо мішати. Подаємо гарячою разом із грибами, можна посипати зеленню і пармезаном. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дієтичний банош з грибами та бринзою.

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