Зірка Голлівуду героїчно загинула під курском: епічний провал російських пропагандистів (фото)

В російсько-українській війні інформаційна складова відіграє важливу роль. Дуже часто від повідомлень у Telegram-каналах залежить моральний дух бійців в окопах. Кремлівська пропаганда робить все, щоб її «захисники» не припиняли вбивати українців.

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Російські пропагандисти не гребують нічим, аби поширити фейки про ЗСУ та мирних українських громадян.

Нещодавно в одному ворожому Telegram-каналі з'явився бравурний допис щодо «подвига» Гослова Родіона Тимофійовича, який начебто біля селища Коренево на Курщині знищив цілу групу українських військових.

Той хто писав допис, повідомив, що цей «сміливий» молодший лейтенант начинив свою машину вибухівкою й на повному ходу врізався у групу українських бійців, натиснувши на детонатор. Сам «герой» загинув.

Зробив це він після того, як побачив українців недалеко від «мирних росіян»

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На опублікованому фото у військовій формі зображена людина дуже схожа на канадського киноактора Райана Гослінга.

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Але в тих росіян, хто читав цю новину, питань не виникло, тільки співчуття та «Вечная слава герою».

Правда, один користувач запитав: чи служив Райан Гослінг у військах рф та чому адмін таке публікує.

Але йому одразу відповіли.

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Зазначимо, Райан Гослінг — канадський кіноактор, лауреат премії National Board of Review (2006). Декілька разів був номінований на премію «Оскар», отримав «Золотий глобус». Найвідоміші фільми за його участі — «Фанатик» (2001), «Сполучені штати Ліланда» (2003), «Щоденник пам'яті» (2004), «Перелом» (2007), «Драйв» (2011), «Круті чуваки» (2016), «Ла-Ла Ленд» (2016), «Той, хто біжить по лезу 2049» (2017), «Перша людина» (2018), «Сіра людина» (2022) та «Барбі» (2023).

Гослінґ більше десяти років бере участь у зміцненні миру в Африці. Відвідував Чад, Конго, Уганді, де були військові конфлікти.

Щодо російської пропаганди, то росіян за фейки неодноразово тролив журналіст Юрій Бутусов.

Варто також нагадати історію про так звану медсестру Олександру Сєрову, що виносила з поля бою «ополченців». На фото, яким приваблювали російських «мобиків» у військкомати, була зображена колишня порнозірка з США Саша Грей.

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