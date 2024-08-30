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Пюре з яблук «Ніженка»: рецепт смачного та ароматного десерту з невеликим «секретом»

10:27 30 серпня 2024
банки

Нинішнє літо багате на врожай яблук. Господині готують з них мармелад, варять повидло, варення, компоти, печуть пироги.

З яблук будь-яких сортів можна також приготувати найсмачніше яблучне пюре зі згущеним молоком «Ніженка». Рецептом поділилися на сайті для жінок.

Цей ніжний, ароматний й смачний десерт у холодні зимові вечори нагадає про яскраве літо.

Інгредієнти:
Яблука — 2 кг
Молоко згущене — 1 банка
Вода — 100 мл (за бажанням)
Кориця — ½ чайної ложки (за бажанням).

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Приготування:

Яблука ретельно вимити, видалити серцевину та нарізати на часточки.

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Помістити яблука у каструлю, додати воду (якщо яблука досить соковиті, можна обійтися без неї) й тушкувати на повільному вогні під кришкою до м'якості (близько 20−30 хвилин).

М'які яблука перебити блендером на пюре або протерти їх через сито.

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У яблучне пюре додати згущене молоко та корицю (за смаком). Також можна додати до пюре ваніль, цедру лимона або інші спеції за смаком.

Ретельно перемішати та варити, помішуючи, приблизно 10 хвилин. Щоб отримати густіше пюре, після додавання молока, потрібно уварювати пюре до бажаної консистенції.

Гаряче пюре розлити по стерилізованих банках, закатати кришками й закутати ковдрою до охолодження.

Зберігати яблучне пюре у прохолодному темному місці.

Яблучне пюре «Ніженка» можна використовувати як начинку для випічки.

Ми також розповідали, як приготувати натуральне сливово-яблучне повидло без будь-яких загусників та грушевий джем без цукру.

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