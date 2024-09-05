Міжнародна корпорація CRH, великий ірландсько-нідерландський виробник будівельних матеріалів, опинилася в епіцентрі значного корупційного скандалу в Україні.

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У середині серпня українські антикорупційні органи затримали та висунули звинувачення голові Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павлу Кириленку у багатомільйонному незаконному збагаченні. Незважаючи на ці звинувачення, 29 серпня він вийшов на свободу під заставу в розмірі 30 мільйонів та заявив, що його не усунули від посади, і він продовжує виконувати свої обов'язки. Одним із найважливіших рішень, якого зараз очікує українська громадськість від АМКУ під керівництвом Кириленка, є вердикт щодо придбання міжнародною корпорацією CRH українських цементних активів, що належать італійській компанії Buzzi через її дочірню структуру Dyckerhoff GmbH. Якщо угоду буде схвалено, CRH отримає контроль над більш ніж 50% ринку цементу в Україні, що суперечить антимонопольному законодавству країни. Однак АМКУ не поспішає з ухваленням рішення, йдеться у публікації.

Ця, на перший погляд, проста ситуація вже спричинила гучний публічний скандал, який триває понад рік. За словами громадського діяча та лідера руху українських підприємців #SaveFOP Сергія Доротича, цей конфлікт може перерости в масові вуличні протести. Доротич, який неодноразово виводив тисячі підприємців на акції протесту під стіни Верховної Ради України, активно виступає за те, щоб АМКУ заборонив угоду з CRH. Він переконаний, що CRH прагне монополізувати ринок цементу з метою підвищення цін, які наразі в два з половиною рази нижчі за середньоєвропейські. Доротич вважає, що зволікання АМКУ з ухваленням рішення пов'язане з можливими корупційними домовленостями та спробами обійти законодавство.

лідер #SaveFOP Сергій Доротич

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Корупційні скандали не рідкість для України, але вперше в їхньому центрі опинилася міжнародна корпорація такого масштабу, як CRH. За даними української преси, CRH планує інвестувати 100 мільйонів доларів в економіку країни, що постраждала від війни. Однак підприємці з #SaveFOP вважають ці заяви маніпуляцією та обманом.

«У ЗМІ за гроші поширюється інформація про космічні інвестиції в 100 мільйонів доларів в економіку України, яка страждає від війни, з боку корпорації CRH в результаті придбання нею цементних заводів Dyckerhoff GmbH. Це абсолютна брехня та маніпуляція! Україна ніколи не побачить ні цих грошей, ні податків від цієї угоди, оскільки вона буде здійснюватися в Ірландії чи Нідерландах!» — написав лідер #SaveFOP Сергій Доротич на своїй сторінці у Facebook.

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Доротич також підкреслює: «Цементні заводи Dyckerhoff GmbH вже багато років працюють в Україні, приносять прибуток і не потребують додаткових інвестицій — фактично, інвестиції вже відбулися, і CRH просто перекуповує їх на Заході. Раніше, коли CRH придбала „Миколаївцемент“ та „Цемент“ (Одеса), компанія обіцяла модернізацію за рахунок коштів ЄБРР та створення нових робочих місць, але замість цього вони просто знищили виробничі потужності, залишивши лише фасування цементу. УВАГА! CRH скуповує та закриває цементні заводи з метою ручного регулювання обсягів виробленого в Україні цементу, щоб створити штучний дефіцит та стимулювати зростання цін», — стверджує Доротич. Він закликає підприємців, громадських діячів та політиків об'єднатися та настійливо вимагати від АМКУ заборони на проведення цієї угоди.

Доротич припускає, що причиною виходу Buzzi з українського ринку стало внесення компанії до списку міжнародних спонсорів війни через її діяльність на російському ринку. Однак CRH, яка прагне придбати активи Buzzi за безцінь, нічим не краща: незважаючи на публічні заяви про вихід з російського ринку, корпорація продовжує діяльність у росії через свої афілійовані структури, такі як Fels Werke, що спеціалізуються на виробництві цементу, бетонних виробів, вапна та заповнювачів. Доротич також анонсував детальне розслідування діяльності CRH на російському ринку, яке буде презентовано в Брюсселі найближчим часом.

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Тим часом у ДП «Медичні закупівлі» може вибухнути новий гучний корупційний скандал через закупівлю ліків для онкохворих за завищеними цінами.

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