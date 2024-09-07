Як вивести плями з килима: прості та ефективні способи, які точно допоможуть

Щоб видалити пляму на килимі, не обов'язково його віддавати у хімчистку, можна обійтися домашніми перевіреними засобами. Однак враховуючи, що існує дуже багато різних типів плям, важливо ставитися до кожної обережно та уважно. Перше, що потрібно пам’ятати — це протистояти бажанню відразу почати її терти. Тертя може заштовхнути пляму глибше у волокна килима, що значно ускладнить видалення. Важливо спочатку промокнути пляму на килимі чистою білою тканиною, щоб увібрати якомога більше рідини.

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Є певні типи килимів, які не так сильно вбирають плями, наприклад синтетичні. Їх легше чистити, тому вам не знадобиться дуже потужний засіб для чищення. Але чим довше пляма перебуває на килимі, тим більше закріплюється на волокнах й може спричинити навіть незворотні пошкодження.

Вовняні килими — це натуральні волокна, тому вони більш чутливі до агресивних хімікатів і надмірної вологи. Для вовни слід використовувати pH-нейтральний засіб для чищення та бути особливо ніжним. Синтетичні килими (як-от нейлон або поліестер) є дещо більш стійкими, але все одно можуть бути пошкоджені сильними хімічними речовинами або надмірним чищенням, як і будь-яка тканина.

Плями на масляній основі, такі як жир або макіяж, особливо стійкі на синтетичних килимах, тоді як плями на білковій основі (наприклад, кров або «прикрі випадки» з домашніми тваринами) можуть бути складними для вовни. Знання типу вашого килима є ключовим для вибору правильного методу чищення. Перед нанесенням будь-якого мийного розчину важливо переконатися, що він не пошкодить килим і не спричинить вицвітання кольору. Для цього нанесіть невелику кількість розчину на приховану ділянку, наприклад під меблями. Залиште на кілька хвилин, потім промокніть білою тканиною. Якщо на тканину не перейшов колір, а килим виглядає без змін, можна безпечно використовувати розчин для плями.

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Як видалити пляму.

Спосіб 1. Нанесіть на пляму харчову соду: посипте щедру кількість засобу на забруднену ділянку. Харчова сода допомагає вбирати вологу та запахи. Це також допоможе зменшити розтікання на тильній стороні килима.

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Потім приготуйте розчин: у пляшці з розпилювачем змішайте 1 частину перекису водню (3%) з 1 частиною води. Розпиліть суміш перекису водню на харчову соду, доки вона не стане трохи вологою. Дайте суміші постояти на плямі принаймні 10−15 хвилин. Після закінчення часу промокніть ділянку чистою вологою тканиною, щоб видалити харчову соду та перекис. Висушіть ділянку: покладіть на ділянку сухий рушник і натисніть, щоб увібрати залишки вологи. Дайте килиму повністю висохнути на повітрі.

Спосіб 2: М’який пральний порошок без відбілювача.

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Змішайте розчин: у маленькій мисці змішайте ¼ чайної ложки м’якого прального порошку без відбілювача з 1 склянкою теплої води. Спочатку перевірте: завжди виконуйте тест на стійкість кольору на непомітній ділянці перед нанесенням розчину на пляму. Промокніть пляму: обережно промокніть забруднену ділянку чистою тканиною, щоб увібрати якомога більше плями. Нанесіть розчин: за допомогою чистої тканини або губки нанесіть розчин мийного засобу на пляму. Працюйте ззовні всередину, щоб уникнути поширення плями. Знову промокніть: обережно промокніть ділянку сухою тканиною, щоб видалити пляму мийним засобом.

Змочіть чисту тканину водою та промокніть місце, щоб змити залишки мийного засобу. Полоскання — дуже важливий етап, тому робіть це обережно та видаліть усі залишки.

Також можете скористатися відмінним «турецьким» способом чищення килимів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко впоратися з плямами на одязі від чорниці та лохини.

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