Дачнику на замітку: коли викопувати і як зберігати жоржини

Восени, після збирання врожаю, у дачників залишається ще чимало справ на дільницях. Фронт робіт різноманітний: це й висаджування саджанців фруктових дерев, й пересадка рослин. Буде зайнятися і квітникарам. Так, осінь, аж до перших заморозків, вважається ідеальним часом для висаджування троянд. І викопування бульб жоржин.

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Як стверджує канал «Идеи для дачи идома», викопувати жоржини потрібно через день після перших заморозків.

Спочатку від коріння відгрібають листя і обкопують кущ по колу, а потім обережно витягають їх, очищають від землі та зрізають стебла.

Потім бульби слід присипати золою та підсушити у прохолодному та сухому приміщенні. Тільки після цього їх поміщають у ємності з піском і зберігають у підвалі. Якщо бульб небагато, то можна, загорнувши в папір, зберігати на нижній полиці холодильника. Поділ бульб рекомендується відкласти до весни.

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Про те, як восени треба доглядати жоржини, розповідала квітникарка Світлана Машковська. Восени грунт на ділянці, де вони росли, потрібно глибоко перекопати, внести гній і попіл, що перепрів, а навесні знадобиться лише неглибоке перекопування.

Фото Pixabay

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