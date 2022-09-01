«Восени ґрунт на ділянці, де росли жоржини, потрібно глибоко перекопати»: поради досвідченої квітникарки

Пік розкішного цвітіння жоржин припадає на вересень. І це гідна окраса осіннього саду. Як доглядати за квітами та підготувати їх до зими, розповіла садівниця Світлана Машковська.

«У квітникарстві використовуються чотири види та різні садові форми жоржин. Однак не менш декоративні, ніж жоржина культурна, однорічні жоржини, які характерні раннім і тривалим цвітінням (деякі сорти зацвітають у середині травня і цвітуть до перших заморозків), менше схильні до хвороб і нападу шкідників. Це переважно низькорослі, бордюрні форми. В Україні вирощують три види однорічних жоржин: яскраво-червоні, дрібні й перисті.

Однорічні жоржини — світло- і теплолюбні рослини. Жоржини не переносять навіть короткочасних заморозків — рослини чорніють і гинуть. При масовому розведенні насіння однорічних жоржин висівають у кінці січня, тоді вони зацвітають уже до середини травня. Щоб уберегти жоржини від короткочасних заморозків, їх накривають спанбондом і підгортають ґрунт біля кореневої шийки. Якщо жоржини не використовують для зрізки, для продовження цвітіння слід видаляти тільки старі відцвілі суцвіття.

Восени ґрунт на ділянці, де росли жоржини, потрібно глибоко перекопати, внести перепрілий гній і попел. Навесні потрібне неглибоке перекопування".

Жоржини, за словами садівниці, уражають попелиці, гусениці, жуки, равлики, павутинні кліщі. Універсальні інсектициди допоможуть захистити рослини від цих шкідників. Аби жоржини цвіли рясно й довго, необхідно дати їм за сезон не менш як п’ять підживлень мінеральними або органічними добривами: перше — через 2−3 тижні після висаджування, друге — на початку бутонізації, третє — на початку цвітіння, і далі з інтервалом у 2 тижні. Вносити добрива потрібно у вологу землю, найкраще — після дощу.

А про особливості вирощування хизантем «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Канева Олександра Костенко.

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