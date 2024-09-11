Включаються в дохід родини: які виплати отримують при всиновленні дитини та що для цього потрібно

Батьки, які усиновили дитину, мають право на отримання державної фінансової допомоги у вигляді соціальної допомоги при усиновленні, пояснюють юристи. Допомога при усиновленні надається особі, яка: є громадянином України, постійно проживає на території України, усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, право на допомогу при усиновленні дитини має один з них на їхній розсуд.

ВІДЕО ДНЯ

«Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини, тобто, на сьогоднішній день — 41 280 грн, з яких: 10 320 грн виплачується одноразово; решта суми допомоги (по 860 грн) виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги».

Звернутися за призначенням допомоги потрібно не пізніше, ніж протягом 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

«Заяву можна подати як особисто, так і шляхом поштового/ електронного відправлення до:

органу соцзахисту населення;

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

ЦНАПу.

Заявник обов'язково пред'являє документ, що посвідчує особу, а при поданні документів за допомогою поштового/електронного зв'язку — долучає копію такого документа. Та частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово (тобто 10 320 грн), не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Та ж частина, яка виплачується щомісячно протягом трьох років (860 грн), включається до середньомісячного сукупного доходу сім'ї", — розповіли юристи.

РЕКЛАМА

Раніше юристи розповідали, хто в Україні має право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та як її отримати.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook