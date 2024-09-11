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Стиль життя

Тренд — плетені закладки для книг: стильний подарунок для учнів та студентів

21:36 14 вересня 2024
в&#39;язана закладка для книг

Мода на шкільне приладдя та аксесуари існувала завжди. Наприклад, на пенали, ручки, блокноти. І ось в епіцентрі моди опинилися книжкові закладки.

Популярні закладки з фрагментами картин всесвітньо відомих художників, а також із портретами видатних людей світу — наприклад, Моцарта, Ван Гога, Стіва Джобса. Є закладки і з визначними пам'ятками столиць світу. І треба сказати, коштують вони недешево. Всі ці закладки зазвичай складають колекцію, яка схожа на набір листівок.

Особливо модні зараз плетені закладки, що нагадують шарфи з бахромою. Їх можна купити у книгарнях чи сплести самотужки. Головна ідея — популяризація хендмейду в епоху, коли штучний інтелект впроваджується в усі сфери життя й робить все набагато швидше за людину. Щоправда, речі з душею робити він ще не навчився. Вони залишаються прерогативою людини.

Зважаючи на все, такі в'язані закладки стануть оригінальним подарунком до Різдва або Нового року. А зараз їх можна дарувати школярам, студентам та викладачам без жодного приводу. Точніше, мода і є чудовим приводом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що популярний модельєр назвав головні тренди осені-2024.

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Фото Ольги Сметанської

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