Цей смак запам'ятайте надовго: проста та універсальна ікра з баклажанів з гарбузом та помідорами

Ікра з баклажанів смакуватиме не лише свіжоприготовленою, але й у консервації на зиму. Її можна готувати і з додаванням інших овочів, наприклад, гарбуза.

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«Ікра з баклажанів з гарбузом і помідорами — овочева закуска, яка підходить для різних випадків, від аперитивів до ситного перекусу. Поєднання смаків, від ніжного баклажана до сильного й рішучого часнику, є абсолютно винятковим», — пише «Шуба».

Інгредієнти: Баклажани — 1 кг;

Томати — 1 кг;

Гарбуз — 1 кг;

Часник — головка;

Олія соняшникова — 100 мл;

Сіль — 30 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Відваріть баклажани у підсоленій воді до м’якості, близько 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути, очистіть і подрібніть.

Гарбуз помийте, почистьте від шкірки й насіння, м’якоть натріть крупно. Нагрійте половину олії та пасеруйте м’якоть гарбуза 5 хвилин.

Помідори помийте, наріжте кубиками й пасеруйте на решті олії 3 хвилини.

Часник очистіть і пропустіть через прес.

З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 30 хвилин.

Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані півлітрові банки та стерилізуйте 20 хвилин (літрові — 30 хвилин) після закипання води в каструлі.

Герметично закрийте прокип’яченими кришками.

Раніше рецептом ікри із синеньких по-одеські ділився відомий ресторатор Сава Лібкін.

Фото Pixabay

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