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Цей смак запам'ятайте надовго: проста та універсальна ікра з баклажанів з гарбузом та помідорами

14:49 12 вересня 2024
Баклажан, гарбуз та помідор

Ікра з баклажанів смакуватиме не лише свіжоприготовленою, але й у консервації на зиму. Її можна готувати і з додаванням інших овочів, наприклад, гарбуза.

«Ікра з баклажанів з гарбузом і помідорами — овочева закуска, яка підходить для різних випадків, від аперитивів до ситного перекусу. Поєднання смаків, від ніжного баклажана до сильного й рішучого часнику, є абсолютно винятковим», — пише «Шуба».

Інгредієнти:

  • Баклажани — 1 кг;
  • Томати — 1 кг;
  • Гарбуз — 1 кг;
  • Часник — головка;
  • Олія соняшникова — 100 мл;
  • Сіль — 30 г.

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Приготування:

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  • Відваріть баклажани у підсоленій воді до м’якості, близько 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути, очистіть і подрібніть.
  • Гарбуз помийте, почистьте від шкірки й насіння, м’якоть натріть крупно. Нагрійте половину олії та пасеруйте м’якоть гарбуза 5 хвилин.
  • Помідори помийте, наріжте кубиками й пасеруйте на решті олії 3 хвилини.
  • Часник очистіть і пропустіть через прес.
  • З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 30 хвилин.
  • Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані півлітрові банки та стерилізуйте 20 хвилин (літрові — 30 хвилин) після закипання води в каструлі.
  • Герметично закрийте прокип’яченими кришками.

Раніше рецептом ікри із синеньких по-одеські ділився відомий ресторатор Сава Лібкін.

Фото Pixabay

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