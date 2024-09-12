Цей смак запам'ятайте надовго: проста та універсальна ікра з баклажанів з гарбузом та помідорами
Ікра з баклажанів смакуватиме не лише свіжоприготовленою, але й у консервації на зиму. Її можна готувати і з додаванням інших овочів, наприклад, гарбуза.
«Ікра з баклажанів з гарбузом і помідорами — овочева закуска, яка підходить для різних випадків, від аперитивів до ситного перекусу. Поєднання смаків, від ніжного баклажана до сильного й рішучого часнику, є абсолютно винятковим», — пише «Шуба».
Інгредієнти:
- Баклажани — 1 кг;
- Томати — 1 кг;
- Гарбуз — 1 кг;
- Часник — головка;
- Олія соняшникова — 100 мл;
- Сіль — 30 г.
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Приготування:
- Відваріть баклажани у підсоленій воді до м’якості, близько 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути, очистіть і подрібніть.
- Гарбуз помийте, почистьте від шкірки й насіння, м’якоть натріть крупно. Нагрійте половину олії та пасеруйте м’якоть гарбуза 5 хвилин.
- Помідори помийте, наріжте кубиками й пасеруйте на решті олії 3 хвилини.
- Часник очистіть і пропустіть через прес.
- З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте 30 хвилин.
- Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані півлітрові банки та стерилізуйте 20 хвилин (літрові — 30 хвилин) після закипання води в каструлі.
- Герметично закрийте прокип’яченими кришками.
Раніше рецептом ікри із синеньких по-одеські ділився відомий ресторатор Сава Лібкін.
Фото Pixabay67
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