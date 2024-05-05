Мох і лишайник на плодових деревах: чому з’являються та як позбутися

Мох і лишайник на стовбурах і гілках дерев часто викликає подив у садівників-початківців. З одного боку, старі, красиві декоративні сади завжди мають вкриті мохом дерева і каміння, величні й старовинні. З іншого, у професійних садах усі стовбури дерев чисті та доглянуті, пише спеціалізоване видання Garden Number One.

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Всупереч поширеній думці, ні мохи, ні лишайники не є паразитами або грибами. Це стародавні рослини, які не мають ні коренів, ні стебел. Вони ніяк не пошкоджують кору і не можуть забирати поживні речовини та воду з дерев. Вони абсолютно нешкідливі. Існує багато різних видів мохів та лишайників.

«Мох на дереві свідчить про високу вологість, — пояснюють фахівці. — Можна сказати, що самі по собі мохи та лишайники не завдають безпосередньої шкоди деревам. І якщо на стовбурах ваших дерев є кілька невеликих ділянок лишайників, не варто хвилюватися. Якщо ви бачите мох, який росте тільки тоді, коли повітря і ґрунт вологі, вам вже є над чим замислитися.

Чому ж ви ніколи не бачите цих рослин в професійних садах? Тому що в більшості випадків масова поява лишайників, особливо мохів, є ознакою проблем з агротехнікою, неправильного і недостатнього догляду за плодовими деревами. Високі ґрунтові води, талі води навесні, застій дощової води можуть стати причиною не тільки підвищеної вологості ґрунту і повітря, а й хвороб і повної загибелі саду.

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Іноді садівники-початківці не знають, що рівень ґрунтових вод високий, не звертають уваги на те, що в саду надовго затримується тала вода і накопичуються дощові опади. При високому рівні ґрунтових вод молоді саджанці фруктових дерев добре ростуть і починають давати якісні врожаї. І все було б добре, якби не підвищена вологість ґрунту. Коріння досягає перезволоженого шару, ріст молодих дерев сповільнюється, рослини стають слабкими та хворіють. На стовбурах з'являється мох і лишайник, які сигналізують про те, що вологи забагато і дерева хворіють".

При густій посадці пошкоджений сад потрібно прорідити. Найбільш ослаблені та пошкоджені дерева слід видалити, щоб забезпечити достатній життєвий простір для решти. Дерева з середніми кронами слід висаджувати не ближче 3 м одне від одного, а великі дерева — на відстані 4−5 м одне від одного.

Мох, що звисає на деревах у саду, є ознакою дуже високої вологості. Це може бути локальним явищем, наприклад, якщо одна з гілок дерева росте в бік будівлі, в зоні, де постійно стікає дощова вода і є локальна зона підвищеної вологості. Вам потрібно буде або переробити водостік, або відрізати гілку, інакше вона заразить хворобами все дерево.

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Ще одна причина появи моху та лишайників на плодових деревах: садівники-початківці часто надмірно удобрюють дерева азотистими добривами, в тому числі органічними (перегній, гній, курячий послід та ін.). Деревина стає пухкою, незрілою, кора недостатньо товстою і щільною. Як наслідок, вона легко пошкоджується шкідниками, розтріскується від хвороб і погано переносить зміни погодних умов. В результаті на деревах ростуть мохи та лишайники.

А от нестача калійних і фосфорних добрив, особливо в другій половині літа і восени, не дає деревині й корі визріти до зими, і дерева погано переносять морози. Тому дотримуйтесь правил агротехніки й правильно проводьте осіннє підживлення.

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