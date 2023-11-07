Готуйте ями для саджанців: що робити в саду у листопаді

Листопад — останній осінній місяць. Саме час підготуватися до найскладнішого періоду в житті рослин — зими. Від того, як ретельно і продумано ви все зробите, залежить урожай, зовнішній вигляд і здоров’я (а часом і виживання) ваших зелених вихованців в майбутньому році. Тому варто почати з санітарно-профілактичних заходів, радять фахівці сайту «Зелена садиба».

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Якщо у вас у садку є старі дерева з грубою корою, що відшаровується, та ще й вкрита лишайниками. Знайте, що саме тут полюбляють зимувати комахи-шкідники і спори збудників захворювань. Беремо металеву щітку або циклю, та акуратно, намагаючись не пошкодити живі тканини, все старе і відмерле зчищаємо. Заодно прибираємо й лишайники. Від них власне шкоди ніякої, але в їх пористій структурі, як раз й ховаються на зиму наші «вороги». Перед таким очищенням під деревом треба розстелити тканину або поліетилен та зібрати все, що відпадає. І спаліть це відразу, наполягають спеціалісти.

«У листопаді можна провести санітарну обрізку дерев і чагарників, видаляючи засохлі, старі та хворі гілки. У північних регіонах основну обрізку краще залишити на весну, тоді буде зрозуміло, що постраждало від морозів. А в південних областях можна сміливо обрізати, адже погода ще комфортна, та й роботи навесні буде багато. Не забудьте видалити кореневу поросль сливи, вишні, яблуні, бузку.

Всі дерева та чагарники перед настанням морозів, але не занадто рано, слід ретельно та глибоко полити. Це, так званий, вологозарядний полив, і він повинен уберегти рослини від зимового осушення. Глибина поливу залежить від конкретної культури, але коренева система повинна бути просякнута водою із запасом".

Проведіть осіннє викорінююче обприскування. Саме зараз дерева невразливі для міцних концентрацій хімічних препаратів, але ці препарати згубні для зимуючих шкідників та спор хвороб.

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Якщо ж ви навесні або восени висаджували молоді саджанці з ніжною корою, варто вже в кінці осені подбати про їхнє здоров’я. Вони страждають від двох чинників: тріщин-морозобоїнів та гризунів. Причому обидві ці біди трапляються в кінці зими-на початку весни. Морозобоїни — через те, що сонце вже добре нагріває темну кору, а нічні морози її різко охолоджують. Ну, а гризуни в цей період відчувають нестачу харчування і кора молодих дерев, часом, єдина доступна їм страва. Щоб спати взимку спокійно, в кінці осені обмотайте штамби або по-старому руберойдом (обов'язково з прошарком), або хвойним гіллям, а краще, простіше й ефективніше — спеціальними садовими бинтами багаторазового використання або нарізаним на смуги білим агроволокном.

Якщо ви купили саджанці, а посадкові місця для дерев ще не готові, та й ви не вирішили куди їх садити, то можна залишити цю роботу на весну. Але саджанцям треба обладнати комфортну зимівлю — зробити прикоп.

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«Робити його просто: найкращим місцем для прикопу буде грядка уздовж південної стіни якоїсь споруди, будинку чи сараю. Далі необхідно викопати траншею, в яку й будуть укладатися придбані саджанці. Така траншея викопується в напрямку із заходу на схід шириною й глибиною 50 см. Північну стінку канавки роблять вертикальною, а південну — пологою (приблизно під кутом в 45 градусів).

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У саджанців обривають все листя та повністю занурюють у воду на кілька годин, щоб кора та деревина просочилися водою. Потім рослини укладають в підготовлену канавку на відстані 20 см один від одного так, щоб коріння дивилися на північ, а крони — на південь та засипають пухким й, разом з тим, живильним ґрунтом, залишаючи на поверхні кінці гілок. Так вони й зимують. А ранньою весною ви їх посадите в заздалегідь приготовані за всіма правилами ями".

До речі, якщо згадали про правила, то посадкові ями варто готувати заздалегідь. Краще за пів року до посадки, щоб в ній відбулися всі фізичні (усадка) та хімічні (розчинення добрив) процеси. Тому якщо плануєте навесні купувати та висаджувати саджанці, то ями готуйте вже в листопаді.

Якщо ви робите компост, то на зиму його варто «закрити». Для цього верхнім шаром укладають землю, торф або тирсу і прикривають його від опадів п/е плівкою, шифером, дошками, старим лінолеумом, тобто матеріалом, який не пропускає вологу.

Нагадаємо, що саме у листопаді можна сміливо посадити горіх.

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