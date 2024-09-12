Брускета з сьомгою та авокадо: красиво та смачно
Брускета — хіт меню у багатьох ресторанах. Коштує ця страва відносно недорого, при цьому смачна і ситна. Як правило, пропонується кілька різновидів — і ви можете вибрати те, що вам до смаку.
Але приготувати брускети вдома вийде набагато економніше. І часу ви витратите не так багато.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Дуже важливо, щоб авокадо був стиглим, — каже Ардія Діаманті. — Альтернативою йому може бути свіжий огірок. Якщо хочете доповнити брускету зеленню, краще підійде свіжий кріп.
Брускета з сьомгою та авокадо
- Багет — кілька скибочок
- Філе маринованої або слабосоленої сьомги — 150 г
- Перець чорний — до смаку
- Вершковий сир — 150 г
- Авокадо — 1шт.
- Лимон — 1 шт.
Багет порізати на слайси, підрум'янити в тостері, дати охолонути. Кожен доповнити тонким шаром вершкового сиру та шматочком філе маринованої або слабосоленої риби. Авокадо очистити, порізати на слайси та прикрасити брускету. Зверху посипати чорним перцем. Звичайно, не забудьте і про лимон.
Вишукана вечеря чи сніданок готовий!
Смачного!
Нагадаємо рецепт брускети з карамелізованою цибулею та томатами.
Фото з альбому Ольги Сметанської28
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