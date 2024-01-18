За «поребриком» все стабільно: на тлі війни з Україною у росії різко зріс рівень алкоголізму

Залежність від алкоголю в російській федерації — проблема не нова. Однак вперше за останні десять років кількість тих, хто зловживає спиртним, зросла, повідомляють в російській державній службі статистики.

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За даними Росстату, у 2022-му — після повномасштабного вторгнення росії в Україну — 54 200 пацієнтам було поставлено діагноз «алкогольна залежність», з них 12 900 — «алкогольний психоз» (стан, що супроводжується галюцинаціями, маренням, перепадами настрою, спалахами агресії та іншими симптомами).

А до того протягом десятиліття, з 2010 по 2021 рік, рівень захворюваності постійно знижувався — з 153 900 до 53 300 осіб.

Міністерство охорони здоров'я країни-агресорки раніше заявляло, що пандемія COVID-19 порушила тенденцію до зниження споживання алкоголю і смертності, безпосередньо пов'язаної з вживанням алкоголю. Експерти, опитані російськими ЗМІ, пов'язують нещодавнє зростання алкогольної залежності в росії з пандемією COVID-19, «соціально-економічними потрясіннями» і «посиленням геополітичних протистоянь».

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У квітні 2023 року Міністерство оборони Великої Британії заявило, що «надзвичайно велика» кількість російських військових, які воюють в Україні, помирають через зловживання алкоголем. А повсюдне зловживання алкоголем серед російських солдатів пов'язане з надзвичайно великою кількістю інцидентів, злочинів і смертей.

Російське командування, ймовірно, вважає цю проблему особливо шкідливою для ефективності московських військ, вважають у британському міністерстві. Експерти також переконані, що вживання наркотиків російськими солдатами є однією з причин неможливості ротації військ.

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