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Україна

Удари по рф: понад 80% російської авіації не зможе виконувати свої завдання

19:40 14 вересня 2024
Удари по РФ

Окупанти мають відчути загрозу для своїх авіаційних баз, по яких будуть прилітати відповідні засоби ураження. Так вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

«В питанні використання штурмової авіації, а також гелікоптерів далекобійна зброя допоможе, але не одразу. Росіяни відчують загрозу, коли буде загроза для авіабаз, де розміщуються ті ж самі Су-25 або Ка-52, Мі-28, Мі-24, Мі-25, які застосовуються саме для підтримки наступальної діяльності піхоти», — сказав Олександр Коваленко.

Аби така загроза зʼявилася, потрібно декілька тижнів. Лише після цього у повітряному просторі на 80% зменшиться кількість російської тактичної авіації — як літаків, так і гелікоптерів.

«Будуть присутні виключно Су-34 та Су-35, бо вся інша авіація, їхній радіус польоту не дозволяє виконувати бойові завдання на відстанях більш ніж 300 кілометрів, — пояснює експерт. — Вони будуть відводити за 300 км свою авіацію, щоб не були уражені ці обʼєкти. Отже, вогневий вплив по наших позиціях зменшується в рази».

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Нагадаємо, Україна мала шанс знищити десятки літаків Су-34 країни-агресорки, та через через позицію США втратила його. Днями в Британії прийнято рішення дозволити Україні бити по цілях на території росії.

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