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«Елементарний та ароматний»: суп-пюре з кабачків від Світлани Левицької

19:03 14 вересня 2024
Суп-пюре

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати з яловиччини смачні котлети, поділилася рецептом ароматного супа-пюре з кабачка.

«Елементарний і ароматний суп-пюре з кабачка. Зберігайте і обовʼязково спробуйте!» — написала вона.

Інгредієнти:

— Кабачок — 500 г
- Велика цибулина
- Пару зубчиків часнику
- Бульйон — 500−700 мл (любите густіше — менше, любите рідше — більше. Вода в крайньому випадку, якщо нема бульйону, то краще вже кубик бульйонний розчинити)

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— Картопля — 300 г
- Сіль, перець за смаком

— Орегано — 1 ч. л
- Паприка — 0.5 ч. л
- Олія або масло для тушкування

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Для подачі:
- Вершки/сметана
- Сухарики
- Зелень

Спосіб приготування:

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Овочі нарізаємо. Припускаємо трохи цибулю і часник, додаємо кабачки, спеції, прогріваємо кілька хвилин, заливаємо бульйоном, додаємо картоплю і варимо до готовності картоплі.

Перебиваємо блендером.

Подаємо: якщо хочете кисліший смак — заправте сметаною, хочете більш ніжний вершковий — додайте вершки.

«Сухарики — окрема тема. Я ріжу свій улюблений пористий хліб, на крупні кубики, збризкую олією і ставлю в аерогриль на 200 градусів на 5−7 хвилин. Вони мають гарно підрумʼянитись. Дуже раджу для сухариків використати запашну олію. На днях показувала вам у сторі настояну на орегано — це був вибух смаку. Раджу спробувати щось таке або ж настояти олію на часнику. Подаємо і насолоджуємось», — написала Левицька.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати намазку з кабачків.

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