«Елементарний та ароматний»: суп-пюре з кабачків від Світлани Левицької
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати з яловиччини смачні котлети, поділилася рецептом ароматного супа-пюре з кабачка.
«Елементарний і ароматний суп-пюре з кабачка. Зберігайте і обовʼязково спробуйте!» — написала вона.
Інгредієнти:
— Кабачок — 500 г
- Велика цибулина
- Пару зубчиків часнику
- Бульйон — 500−700 мл (любите густіше — менше, любите рідше — більше. Вода в крайньому випадку, якщо нема бульйону, то краще вже кубик бульйонний розчинити)
— Картопля — 300 г
- Сіль, перець за смаком
— Орегано — 1 ч. л
- Паприка — 0.5 ч. л
- Олія або масло для тушкування
Для подачі:
- Вершки/сметана
- Сухарики
- Зелень
Спосіб приготування:
Овочі нарізаємо. Припускаємо трохи цибулю і часник, додаємо кабачки, спеції, прогріваємо кілька хвилин, заливаємо бульйоном, додаємо картоплю і варимо до готовності картоплі.
Перебиваємо блендером.
Подаємо: якщо хочете кисліший смак — заправте сметаною, хочете більш ніжний вершковий — додайте вершки.
«Сухарики — окрема тема. Я ріжу свій улюблений пористий хліб, на крупні кубики, збризкую олією і ставлю в аерогриль на 200 градусів на 5−7 хвилин. Вони мають гарно підрумʼянитись. Дуже раджу для сухариків використати запашну олію. На днях показувала вам у сторі настояну на орегано — це був вибух смаку. Раджу спробувати щось таке або ж настояти олію на часнику. Подаємо і насолоджуємось», — написала Левицька.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати намазку з кабачків.47
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