«Елементарний та ароматний»: суп-пюре з кабачків від Світлани Левицької

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповіла, як приготувати з яловиччини смачні котлети, поділилася рецептом ароматного супа-пюре з кабачка.

ВІДЕО ДНЯ

«Елементарний і ароматний суп-пюре з кабачка. Зберігайте і обовʼязково спробуйте!» — написала вона.

Інгредієнти:

— Кабачок — 500 г

- Велика цибулина

- Пару зубчиків часнику

- Бульйон — 500−700 мл (любите густіше — менше, любите рідше — більше. Вода в крайньому випадку, якщо нема бульйону, то краще вже кубик бульйонний розчинити)

РЕКЛАМА

— Картопля — 300 г

- Сіль, перець за смаком

— Орегано — 1 ч. л

- Паприка — 0.5 ч. л

- Олія або масло для тушкування

РЕКЛАМА

Для подачі:

- Вершки/сметана

- Сухарики

- Зелень

Спосіб приготування:

РЕКЛАМА

Овочі нарізаємо. Припускаємо трохи цибулю і часник, додаємо кабачки, спеції, прогріваємо кілька хвилин, заливаємо бульйоном, додаємо картоплю і варимо до готовності картоплі.

Перебиваємо блендером.

Подаємо: якщо хочете кисліший смак — заправте сметаною, хочете більш ніжний вершковий — додайте вершки.

«Сухарики — окрема тема. Я ріжу свій улюблений пористий хліб, на крупні кубики, збризкую олією і ставлю в аерогриль на 200 градусів на 5−7 хвилин. Вони мають гарно підрумʼянитись. Дуже раджу для сухариків використати запашну олію. На днях показувала вам у сторі настояну на орегано — це був вибух смаку. Раджу спробувати щось таке або ж настояти олію на часнику. Подаємо і насолоджуємось», — написала Левицька.