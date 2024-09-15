Є всі причини для ударів по території противника: адмірал про те, чому Україна повинна себе захищати

Голова вищої військової структури НАТО, адмірал Роб Бауер, який раніше оцінив ситуацію на сході України, під час пресконференції за підсумками виїзного засідання Військового комітету Альянсу заявив, що Україна має право захищати себе. І відповідно до міжнародних норм та правил військових конфліктів це право не завершується на її кордонах.

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«Відповідно до цих правил збройних конфліктів, вам дозволено атакувати державу, яка атакувала вас. Це нормально у військовому сенсі, що ви прагнете ослабити ворога, котрий атакує вас. Ми бачили дуже часто, як обстріли України здійснювалися з росії, — сказав адмірал. — Із військової точки зору є всі причини, щоб завдавати ударів по території противника. Це ослабляє ворога, порушує його логістичні лінії, перешкоджає поставкам на фронт пального, боєприпасів та іншого спорядження. Для таких дій є всі правові підстави».

Крім того, Роб Бауер зазначив, що наразі точиться дискусія в тому, що якщо союзники по НАТО надають системи озброєння для України, це також їх право встановлювати певні обмеження у використанні цієї зброї. Бо вони відчувають відповідальність за неї.

«Це політична дискусія. Різні держави мають різні думки з цього приводу», — додав адмірал.

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Раніше повідомлялося, аналітики вважають, що наміри путіна у повільному поглинанні України через поступовий наступ.

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