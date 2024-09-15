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Яблучна запіканка без борошна: можна навіть найменшим

17:20 15 вересня 2024
Яблучна запіканка без борошна

Ми звикли до того, що запіканки можуть бути сирними чи овочевими, проте до їх складу завжди входить борошно (або ж манна крупа). Аксіому спростувала львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка активно популяризує торти-пляцки.

Вона приготувала запіканку на основі яблучного пюре і без дрібки борошна — останнє з успіхом замінив крохмаль.

Саме тому її можна давати навіть маленьким дітям!

Інгредієнти:

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  • яблучне пюре — 300 г (650 г неочищених яблук);
  • яйця — 3 шт;
  • крохмаль кукурудзяний — 50 г;
  • сметана — 300 г;
  • яблука — 2 шт;
  • цукор (стевія) — 1 ст. л за бажанням.

Етапи приготування

Для початку треба почистити яблука від шкірки, порізати на кубики, розділити на дві порції і більшу проварити до м’якості (орієнтовно протягом 10 хвилин).

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Стушковані яблука перекладаємо в окрему миску і охолоджуємо. Після цього їх слід перетерти на пюре, додати сметану, яйця та крохмаль, перемішавши все до однорідності. Наприкінці додаємо шматочки яблук, що залишились цілими.

Вилийте суміш у форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

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Дістаньте запіканку з духовки і залиште вистигати, після чого — перекладіть на тарілку та посипте цукровою пудрою.

Нагадаємо також про інший несподіваний рецепт з яблук на зиму — яблучне пюре зі згущеним молоком «Ніженка».

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