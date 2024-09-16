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«росія не має права на привілейований статус»: екскоординатор Держдепу США про захист України

13:17 17 вересня 2024
ЗСУ

На Заході тривають дебати щодо підтримки України. Дехто стверджує, що перемога у війні неможлива, що росія досягне своїх цілей, і тому слід наполягати на якнайшвидшому мирі на російських умовах, аби зупинити бойові дії. Багаторічний екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики Деніел Фрід з цим не згоден, повідомляє espreso.tv.

«Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс заявив, що його метою є не перемога України, а припинення бойових дій — ймовірно, на умовах путіна, — каже Фрід. — На Заході багато хто поділяє таку позицію. Але лідери провідних європейських країн, адміністрація Байдена продовжують підтримувати Україну. Зараз українці іноді висловлюють занепокоєння через затримки американських рішень щодо систем озброєнь і повільне постачання. Розумію ці скарги і погоджуюсь з ними. Однак адміністрація Байдена вже зробила багато для України. Польща також. Українці не самотні у своїй боротьбі».

Фрід додав, що сподівається, що Сполучені Штати та Великобританія знімуть обмеження щодо використання Україною далекобійної зброї по території рф.

«Україна має право захищати себе, і росія не може очікувати, що її територія залишиться в безпеці, тоді коли вона атакує всю Україну, вбиваючи мирних жителів. росія не має права на якийсь привілейований статус. Маю надію, що уже найближчим часом Сполучені Штати знімуть ці обмеження», — сказав Фрід.

Раніше стало відомо, що Нідерланди дозволили Україні використовувати зброю по росії.

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