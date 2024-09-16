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Пікантний соус для любителів гострого: як приготувати паприкаш на зиму

14:19 17 вересня 2024
Пікантний соус паприкаш на зиму

Томатний соус завжди допоможе зробити смачним обід. А цей соус із болгарського перцю — справжня знахідка для тих, хто обожнює пікантні страви. Завдяки його яскравому смаку, він ідеально підходить як до м’яса, сиру, так і для того, щоб намастити на хрусткий тост. Цей соус збалансовано поєднує солодкість та гостроту, що робить його незамінним на кухні. Рецептом заготовки поділилась господиня Світлана Зиміна-Тринчій в групі «Рецепти Коліжанок» у Facebook.

Інгредієнти:

  • 3 кг очищеного болгарського перцю;
  • 3−4 стручки гіркого перцю;
  • 3 головки часнику;
  • 0,5 л томатної пасти («Чумак» або іншої);
  • 0,5 л цукру;
  • 300 г олії;
  • 150 г оцту;
  • 3 ст. л солі.

Процес приготування:

1. Очистіть болгарський перець, часник та гіркий перець. Пропустіть всі інгредієнти через м’ясорубку для досягнення однорідної консистенції.

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2. Додайте до суміші томатну пасту, цукор, олію, оцет та сіль.

3. Варіть соус на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання.

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4. Гарячий соус розлийте по стерилізованих банках, закатайте, переверніть догори дном та укутайте, щоб поступово охолоджувався.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати на зиму смачну аджику з яблуками.

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