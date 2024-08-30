Неповторна та дуже смачна: рецепт аджики з яблуками, перевірений роками

Узимку, коли свіжих овочів не так багато, аджика стане чудовим доповненням до різних страв, додаючи їм яскравого смаку та кольору. Вона смакуватиме як з м'ясом, так і з рибою, та навіть може стати основою для соусів та маринадів. Тому пропонуємо законсервувати аджику з яблуками на зиму за одним з перевірених роками рецептів, яким поділилась у фейсбуці в групі «Рецепти коліжанок» господиня Світлана Демчук. Вона запевняє, що користується рецептом аджики з яблуками вже 30 років і всім завжди соус подобається. Яблука додають аджиці особливої нотки солодкості та кислоти, яка гармонійно поєднується з гостротою перцю та ароматом помідорів. Це робить страву неповторною та дуже смачною.

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Інгредієнти:

- 5 кг помідорів

- 1 кг болгарського перцю

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- 1 кг яблук

- 1 кг моркви

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- 3 стручки гіркого перцю

- 25 г чорного меленого перцю

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- 1 склянка цукру

- 1 склянка оцту

- 2 склянки олії

- 3 столові ложки солі

- 1 склянка подрібненого часнику

Склянка — 250 мл

Процес приготування:

1. Усі овочі (помідори, перець, яблука, моркву) та гіркий перець перемолоти на м'ясорубці до однорідної консистенції.

2. Перекладіть перемелену масу в каструлю. Додайте чорний мелений перець, цукор, оцет, олію та сіль.

3. Варіть на слабкому вогні протягом 2 годин, періодично помішуючи, щоб не підгоріло.

4. Додайте подрібнений часник і варіть ще 20 хвилин.

5. Розкладіть гарячу аджику у стерильні банки. Закатайте кришками.

З цієї кількості інгредієнтів у вас вийде 6 літрів ароматної та смачної аджики, яку всі полюблять. Смачного!

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