«Звісно, це їх поля, але…»: військові з Курського напрямку поскаржилися на фермерів Сумщини

На Сумщині, що потерпає від постійних обстрілів росіян, деякі фермери заважають Силам Оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал «DeepState».

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«Під час нашої останньої поїздки ми отримали скарги на фермерів від бійців з бригад, які воюють на Курщині. Цю проблему ми й відчули на собі. Дороги на Сумщині жахливі (в деяких місцях їх просто не існує). Тому військовим, медикам та гуманітарним місіям, доводиться цілі ділянки дороги об'їжджати по полях, щоб економити час та не потрапити під удар ворожих дронів, які періодично долітають туди. Ми були свідками догораючої нашої САУ під кордоном, як приклад. Для медичної евакуації комфорт і час відіграють дуже важливу роль, яка може коштувати життя», — йдеться у повідомленні.

У DeepState додали, що фермери ж додумалися переорювати заїзди на поля, щоб всі тягнулися по убитій дорозі.

«Звісно, це їх поля, але йде війна і якби не Сили Оборони України, то фермери зараз обробляли б зубами шишки в Сибіру. Цією публікацією хочемо звернути увагу місцевих ВЦА на дану проблему і сподіваємося, що недобросовісні фермери одумаються. Військові подолають всі ваші перешкоди, але це додаткові труднощі, які вони змушені відчувати попри той весь тягар, який вони несуть на собі», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно ворог пішов на штурм на Курщині.

Фото ілюстративне з відкритих джерел

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