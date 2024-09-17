Попри загрозу повені, компанія Tauron без попередження скинула воду, яка пішла на Вроцлав

Польське місто Вроцлав, яке готується до масштабної повені, неочікувано зіткнулося з професійною недбалістю та відсутністю співпраці та координації. Зокрема, державна компанія «Польські Води» повідомила, що стався непередбачений скид води у водосховище Мєткув з водосховища, яким керує Tauron (енергетична компанія зі штаб-квартирою в Катовицях. Друга в Польщі після «PGE» на ринку енергетики).

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«У Мєтковське водосховище, яке має вберегти певні райони Вроцлава від затоплення, раптово „перекинули“ величезну кількість води з водосховища, яке належить гідроелектростанції Любахов і Таурон», — повідомила очільниця «Польських Вод» Йоанна Копчинська.

Вона запевнила, що її відомство ніхто про це не проінформував.

Тепер ця маса води може прийти до вроцлавського району Маршовіце.

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Там, за словами мера Вроцлава Яцека Цитрика, оперативно підіймають вали, якими мали б опікуватися «Польські Води».

«Але це неважливо. Центр кризового менеджменту доставив пісок, мішки та фольгу. Щоби убезпечити будинки, вали потрібно підняти на півтора метра», — сказав мер.

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За його словами, загальна довжина місцевості, яку потрібно убезпечити, становить 2 км. І наразі 60% валів вже покриті мішками з піском — служби почали працювати ще з 03:00 годині ночі.

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Він також рекомендував мешканцям району принаймні зробити «вертикальну евакуацію», тобто перейти на вищі поверхи у будинках та перенести туди цінні речі. А у разі евакуації на місці будуть базуватися автобуси.

У цьому районі зараз працюють військовослужбовці та пожежники.

Дональд Туск, який знаходиться у Вроцлаві, був шокований цією ситуацією, а саме — відсутністю співпраці й координації. Він повідомив, що це питання буде з’ясовано. Премʼєр запевнив, що готовий «використовувати всі доступні методи для дисципліни незалежних компаній, які в певних ситуаціях повинні все ж підпорядковуватися».

Також глава уряду, коментуючи загрозу повені, зазначив, що прогнози IMGW та гідрологів є досить суперечливими і в нинішній ситуації покладатися на такі оцінки неможливо.

Туск пояснив, що надважливо, особливо за кілька годин до приходу хвилі, мати чіткі загальні прогнози. Тому глава польського уряду попросив достовірно перевіряти інформацію про реальний стан загроз.

Йдеться, зокрема, про ситуацію на водосховищі Рацібож-Дольний, яке збирає воду з Одри й призначене для захисту від затоплення Кендзежин-Козьле, Крапковіце, Ополе та Вроцлава. Вночі почали з'являтися суперечливі повідомлення про протікання збірника.

Під час наради кризової групи очільниця «Польських Вод» Йоанна Копчинська підтвердила, що пізно ввечері в понеділок, 16 вересня, сталася аварія на водосховищі Рацібож Дольний. Проте вона запевнила, що о 23 годині аварію було усунуто. Наразі водосховище працює у штатному режимі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у країнах Центральної Європи 14 та 15 вересня пройшли сильні дощі, які спровокували повені у річках. Негода призвела до евакуації мешканців підтоплених регіонів.

Фото з ФБ-сторінки мера Вроцлава

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