Так ви ще не консервували: томати по-італійськи на зиму для любителів пікантних закусок
Помідори на зиму по-італійськи — це мрія усіх, хто любить пікантну закуску до картоплі або м’яса. Рецепт розраховано на 1 кг помідорів, решта інгредієнтів доступна кожному, пише Shuba.
В італійській кухні помідори — це один з найважливіших інгредієнтів! З них готують томатні супи, кладуть на класичні брускети й використовують при приготуванні пасти. Особливість помідорів по-італійськи в тому, що вони консервуються не цілими, а розрізаними навпіл.
Маринад найпростіший, у нього додамо сіль, цукор і оцет. Помідори та інші інгредієнти закладаються в попередньо простерилізовані банки.
Інгредієнти (2 порції):
Основні:
Томати — 1 кг
Цибуля ріпчаста — 2 шт.
Часник, зубчики — 2 шт.
Лавровий лист — 2 шт.
Перець чорний, горошок — 6 шт.
Насіння коріандру — 10 г
Олія соняшникова — 50 г
Маринад на 1,5 л води:
Оцет 9% - 100 мл
Цукор — 100 г
Сіль — 30 г
Спосіб приготування:
Підготуйте овочі
Помідори помийте і кожен розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте, наріжте цибулю тоненькими напівкільцями, а часник — слайсами.
Викладіть інгредієнти в банки
На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, розлийте олію рівномірно. Зверху викладіть половинки помідорів.
Готуємо маринад
Закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте банки металічними кришками.
Стерилізуємо помідори
У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть і в такому стані охолоджуйте. Консервовані помідори зберігайте в сухому, темному місці. Смачного!
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Фото: Depositphotos107
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