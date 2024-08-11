Так ви ще не консервували: томати по-італійськи на зиму для любителів пікантних закусок

Помідори на зиму по-італійськи — це мрія усіх, хто любить пікантну закуску до картоплі або м’яса. Рецепт розраховано на 1 кг помідорів, решта інгредієнтів доступна кожному, пише Shuba.

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В італійській кухні помідори — це один з найважливіших інгредієнтів! З них готують томатні супи, кладуть на класичні брускети й використовують при приготуванні пасти. Особливість помідорів по-італійськи в тому, що вони консервуються не цілими, а розрізаними навпіл.

Маринад найпростіший, у нього додамо сіль, цукор і оцет. Помідори та інші інгредієнти закладаються в попередньо простерилізовані банки.

Інгредієнти (2 порції):

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Основні:

Томати — 1 кг

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Часник, зубчики — 2 шт.

Лавровий лист — 2 шт.

Перець чорний, горошок — 6 шт.

Насіння коріандру — 10 г

Олія соняшникова — 50 г

Маринад на 1,5 л води:

Оцет 9% - 100 мл

Цукор — 100 г

Сіль — 30 г

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Спосіб приготування:

Підготуйте овочі

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Помідори помийте і кожен розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте, наріжте цибулю тоненькими напівкільцями, а часник — слайсами.

Викладіть інгредієнти в банки

На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, розлийте олію рівномірно. Зверху викладіть половинки помідорів.

Готуємо маринад

Закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте банки металічними кришками.

Стерилізуємо помідори

У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть і в такому стані охолоджуйте. Консервовані помідори зберігайте в сухому, темному місці. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати в'ялені томати, а також італійський універсальний соус суго.

Фото: Depositphotos

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