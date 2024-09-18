Лося, який заблукав у Києві, рятують ветлікарі та працівники зоопарку
Дикі тварини, яки виходять к людям чи на дороги, часто наражаються на небезпеку, як це було під Києвом, де лось кинувся під колеса автівки.
А сьогодні в столиці ловили лося, який блукав у Шевченківському районі. Як повідомили в КМДА, співробітники КАРС та «КиївЗоо» приспали тварину, її планують вивезти за межі Києва у безпечне місце.
Лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари «Київського зоопарку» та «Київської міської лікарні ветеринарної медицини».
Тварини стали особливо уразливими під час російської агресії. Так, під час масованого удару по столиці у січні одна із збитих російських ракет впала у 300 метрах від вольєра, де знаходилася левиця Юна. Тварина отримала сильну контузію.
Тоді ж не витримало серце у кота Жвотня, якого «ЗооПатруль» врятував восени 2022 року — тварину знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками.
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