Гемблінговий оператор «Пре Матч», якому Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) планує видати ліцензію, пов’язаний з командою олігарха Ігоря Коломойського.

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Про це пише екснардеп, блогер Борислав Береза.

«Часто слідкую за подіями на азартному ринку — багато цікавого там відбувається. Глянув цього разу порядок денний КРАІЛ — кому там збираються роздати нові ліцензії. І помітив дивну штуку. Спочатку подумав, що то компанія Паріматч, яка під санкціями, вирішила повернутися на ринок. Почав копати, що то за „клон“. І вийшов… на історію, де звучить прізвище Коломойського, який нібито сидить в СІЗО. Але схоже, що його команда працює… Працює і гарно маскує свою причетність, оформлюючи все на „фунта“», — пише Береза.

За його словами, директором компанії «Пре Матч» значиться Володимир Береговий, засновником — тернопільський бізнесмен Михайло Хариш, родина якого має давні підприємницькі стосунки з родиною Богдана та Ярослава Якимців. Так, Михайло Хариш та Богдан Якимець спільно володіють тернопільською компанією «ТЕРПЛАСТ ГРУП». Сам Якимець, як стверджує Береза, прямо пов'язаний із Ігорем Коломойським, контролює інвестиції останнього в Тернополі. Згідно з розслідуваннями тернопільського видання Політерно та проекту Бігус. інфо, Богдан Якимець допомагав реалізовувати бізнес-угоди в інтересах Коломойського, а також його партнерів, зокрема, будівництво готелю в центрі Тернополя, за яким стояли інвестиції олігарха. Береза підкреслив, що авто Якимця-молодшого часто бачать біля офісу дніпропетровського олігарха в Києві, і він часто представляється як людина Коломойського.

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«Виходить, що Хариша використали як маловідому особу, щоб замести справжній слід, який веде до опального бізнесмена. Чи не дуже опального? Залишаючись номінальним власником ТОВ „Пре Матч“, Хариш стає гарним прикриттям для олігарха Ігоря Коломойського та його людей, таких як Богдан Якимець», — зазначає Борислав Береза.

На думку екснардепа, депутати мають якнайшвидше ухвалити законопроєкт № 9256 про ліквідацію КРАІЛ, яка зарекомендувала себе як корумпована структура, що видає ліцензії операторам, пов’язаним з росією — зокрема, Vbet, Pin-Up та іншим. А одного з членів КРАІЛ — Яхнія — підозрюють у тому, що він вибудував особисту схему збагачення на азарті, підключивши до неї власні компанії.

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«Тому й з’являються такі „пре матчі“, які спокійно отримують ліцензії і заробляють на гравцях кошти для Коломойського та тих, хто сидить на цій схемі», — вважає Борислав Береза.

Нагадаємо, в лютому 2024 року податковий комітет ВР зареєстрував законопроєкт № 9256, ініційований Мінцифри, який мав на меті ліквідувати КРАІЛ та автоматизувати видачу гральних ліцензій. На цьому наполягав голова Мінцифри Михайло Федоров. У квітні свою версію ліквідації подав на розгляд парламенту нардеп Ярослав Железняк. Проте структура досі виконує свої функції. А її керівництво постійно звинувачують у корупції.

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