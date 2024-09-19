Стрільцям — «Колесо Фортуни», Левам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Маг»: Таро-прогноз на 19 вересня
Київський мольфар Макс Гордєєв вважає, що Місячне затемнення, яке відбулося вчора о 05:44, сприятиме покращенню матеріального добробуту представників багатьох знаків Зодіаку.
В той же час сьогоднішній день принесе немало перешкод, але їх можна буде здолати за допомогою пристрасті та ентузіазму, прогнозують професійні тарологи, які склали гороскоп на сьогоднішній день.
Овнам — «Лицар Мечів»
Сьогодні на вас чекає день рішучих дій і стрімких змін. Лицар Мечів вказує на необхідність бути швидким і рішучим. Можливі несподівані повороти, але ваша рішучість і вміння тримати ситуацію під контролем допоможуть подолати всі перешкоди.
Тельцям — «Шістка Пентаклів»
Для Тельців день принесе можливість щедрості та взаємодопомоги. Шістка Пентаклей говорить про баланс між тим, що ви даєте й отримуєте. Не соромтеся приймати підтримку, якщо її запропоновано, або самі проявіть доброту до оточуючих.
Близнюкам — «Маг»
На Близнюків чекає день великих можливостей. Карта Мага символізує силу волі, інтелект і творчу енергію. Ви зможете проявити свої таланти і домогтися значних успіхів. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки — удача буде на вашому боці.
Ракам — «Десятка Кубків»
Раки сьогодні відчують затишок і гармонію в сім'ї та стосунках. Десятка Кубків обіцяє радість, мир і розуміння. Можливо, на вас чекає час, проведений із близькими, або важлива розмова, яка зміцнить ваші зв'язки. Насолоджуйтеся цим моментом щастя.
Левам — «Туз Жезлів»
Левам випадає день, сповнений нових починань. Туз Жезлів символізує енергію і натхнення для старту нового проекту або ідеї. Ваша пристрасть і ентузіазм допоможуть вам взятися за будь-яку справу з вогнем в очах. Головне — не прогавити момент!
Дівам — «Король Пентаклів»
Діви сьогодні відчують упевненість у матеріальних справах. Король Пентаклей свідчить про стабільність і успіхи у фінансових питаннях. Якщо ви давно планували інвестиції або великі покупки, сьогодні ідеальний день для прийняття важливих рішень.
Терезам — «Трійка Мечів»
Сьогодні Терези можуть зіткнутися з моментом емоційного болю або розчарування. Трійка Мечів вказує на важкі емоції, але цей час допоможе вам розібратися у своїх почуттях і залишити позаду те, що більше не приносить радості. Дозвольте собі відпустити біль і рухатися далі.
Скорпіонам — «Сила»
Скорпіонам сьогодні знадобляться внутрішня сила і терпіння. Карта Сила нагадує вам про важливість контролю над своїми емоціями і про вміння справлятися з труднощами. Не забувайте, що справжня сила — у спокої та мудрості.
Стрільцям — «Колесо Фортуни»
На Стрільців очікує день змін і несподіваних поворотів. Колесо Фортуни обіцяє доленосні події і нову можливість змінити своє життя. Будьте готові до раптових поворотів долі — вони принесуть удачу, якщо ви зможете адаптуватися.
Козерогам — «Дев'ятка Жезлів»
Козероги в цей день можуть відчути себе на межі виснаження, але Дев'ятка Жезлів радить не здаватися. Ви вже близькі до завершення важливого етапу, і трохи терпіння приведе вас до успіху. Продовжуйте рухатися вперед, незважаючи на втому.
Водоліям — «Сімка Кубків»
На Водоліїв сьогодні чекають ілюзії і безліч варіантів вибору. Сімка Кубків попереджає про необхідність уважності — не все, що має привабливий вигляд, буде таким на ділі. Обміркуйте свої рішення, перш ніж занурюватися в нові проєкти.
Рибам — «Місяць»
Для Риб сьогоднішній день принесе трохи загадковості й неясності. Місяць символізує інтуїцію і приховані речі. Довіряйте своїм почуттям і не бійтеся занурюватися в глибини своєї підсвідомості, щоб знайти відповіді на важливі питання.
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І нові кліпи від українських виконавців, які теж, можливо, користуються розкладами на картах Таро, бо змогли стати відомими.
Або ж просто знайшли кошти для запису нового кліпу, що теж важливо у шоубізі.
Крім того, нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про те, чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня.3132
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