Де і коли дивитися онлайн Україна — Афганістан: розклад трансляцій та прогноз на вирішальний матч у групі ЧС-2024 з футзалу

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу, яка програла на старті з розгромним рахунком Аргентині (1:7) і розбила Анголу (7:2), проведе в Андижані (Узбекистан) вирішальний матч групового турніру чемпіонату світу проти команди Афганістану.

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Зазначимо, що дебютанти світових першостей афганці, які перемогли в групі ангольців (6:4) і дали бій аргентинцям (1:2), стали останнім учасником ЧС-2024. У матчі за 5-е місце на Кубку Азії вони здолали Киргизстан (5:3).

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу «жовто-синім». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Олександра Косенка приймає з коефіцієнтом 1,37, на нічию — 6,20, на виграш Афганістану — 5,00.

У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна — Афганістан дивіться (початок — о 18:00) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Чемпіонат світу з футзалу. Група С. 3-й тур

21 вересня (субота)

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Україна — Афганістан 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Додамо, що в паралельному матчі в групі Аргентина, яка достроково вийшла до плей-оф, битиметься з Анголою.

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Становище команд: 1. Аргентина — 6 очок (різниця м'ячів — 9:2); 2. Афганістан — 3 (7:6); 3. Україна — 3 (8:9); 4. Ангола — 0 (6:13).

Як відомо, з шести груп до 1/8 фіналу ЧС-2024 вийдуть найкращі дві збірні плюс чотири найсильніші команди з тих, що посіли в квартетах треті місця.

Перемога над афганцями точно виведе Україну до плей-оф, а от у разі нічиєї чи поразки підопічні Олександра Косенка напевно фінішують у квартеті на третій позиції, і тоді вже треба буде рахувати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна перемогла в гостях Польщу та здобула пряму путівку на чемпіонат світу з футзалу.

Фото uaf.ua

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