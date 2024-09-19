Фіаско «Барселони» та перемога «Бенфіки» з Трубіним у Белграді: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У четвер, 19 вересня, в оновленій Лізі чемпіонів, де напередодні «Шахтар» у гостях зіграв унічию з «Болоньєю», фінішувала програма 1-го туру.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 1-й тур

«Монако» (Франція) — «Барселона» (Іспанія) — 2:1 (Акліуш, 16, Іленікена, 72 — Ямаль, 28). На 11-й хвилині вилучено Еріка Гарсію («Барселона»).

«Аталанта» (Італія) — «Арсенал» (Англія) — 0:0. На 51-й хвилині Ретегі («Аталанта») не реалізував пенальті.

РЕКЛАМА

«Каноніри» без травмованого Олександра Зінченка зуміли вивезти з Бергамо нічию. При цьому головним героєм поєдинку безсумнівно став іспанський голкіпер англійців Рая, який не лише відбив пенальті у виконанні Ретегі, а й у блискучому стрибку не дозволив гравцю «Аталанти» добити м'яч у сітку.

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:2 (Мілсон, 86 — Актюркоглу, 9, Кокчу, 29).

РЕКЛАМА

Воротар збірної України Анатолій Трубін здійснив два сейви і допоміг ліссабонцям вивезти перемогу з лігва «друзів росії», які нещодавно їздили на турнір до москви.

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Байєр» (Німеччина) — 0:4 (Вірц, 5, 36, Грімальдо, 30, Велленройтер, 45, у свої ворота).

РЕКЛАМА

«Атлетико» (Іспанія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 2:1 (Грізманн, 28, Хіменес, 90 — Шешко, 4).

«Брест» (Франція) — «Штурм» (Австрія) — 2:1 (Маньєтті, 23, Сіма, 56 — Фернандеш, 45+1, у свої ворота). На 89-й хвилині вилучено Лаваля («Штурм»).

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з нинішнього сезону УЄФА, запровадив новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдо та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Баварія» на старті Ліги чемпіонів відвантажила супернику 9 м'ячів.

Фото kurir. rs

29

Читайте нас у Facebook