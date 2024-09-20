Понад 60 ворожих дронів збито над Україною в ніч проти 20 вересня, — Повітряні сили (фото)

У ніч проти п'ятниці, 20 вересня, російські загарбники в черговий раз атакували Україну «шахедами», по Донеччині випустили три ракети невстановленого типу, а по Дніпропетровщині — керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, всього ворог застосував 70 ударних БпЛА типу «Shahed», райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ (рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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Очільник Львівської ОВА Максим Козицкий повідомив, що повітряна тривога в регіоні тривала з 03:56 до 04:32 — у повітряний простір залетів один ворожий ударний безпілотник, який знищили Сили ППО ПвК «Захід».

«Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки. Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна», — зазначив він.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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В ДСНС зазначили, що горіла двоповерхова господарська будівля. Загоряння було оперативно ліквідоване.

Фото ДСНС

За інформацією рятувальників, обійшлося без постраждалих та жертв.

Нагадаємо, що під час нещодавньої атаки з повітря на Одещину постраждали Одеський та Ізмаїльський райони, де падіння уламків призвело до руйнування господарських та житлових споруд.

Фото «Західне ОТО НГУ»

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