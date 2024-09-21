41.21 / 41.75 45.92 / 46.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ракетно-дронова атака на Україну: скільки цілей знищила українська ППО

9:54 21 вересня 2024
дрони

В ніч на 21 вересня окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму та Ростовської області.

Крім того, було запущено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області, повідомили в Повітряних силах.

Ворог випустив 16 ударних БпЛА типу «Shahed» з Приморсько-Ахтарська та Курської області рф.

«В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

РЕКЛАМА

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти завдали удару по Дніпру та Кривому Рогу. У Дніпрі через атаку ворога було зруйновано будівлю освітнього центру. За попередніми даними, одна людина постраждала. У Кривому Розі загинули троє людей, в тому числі 12-річний хлопчик.

Також вночі росіяни тричі вдарили по Харкову КАБами. Поцілили біля медичного закладу у центральній частині міста. Лікарня, біля якої влучила російська авіабомба, функціонує, на момент влучання там перебували сотні пацієнтів. Відомо про 15 постраждалих.

РЕКЛАМА

226

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Застосування серветки

Висохли вологі серветки? Не проблема: їх можна легко «реанімувати»

Принц Гаррі та Меган Маркл

«Їм це не цікаво»: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі обурила найближчих сусідів

Гороскоп

Овнам — оптимізм, Дівам — холоднокровність, Стрільцям — сюрприз: гороскоп на неділю, 21 вересня

залишена зброя та військова форма

Київ буде змушений припинити вогонь: чого побоюються союзники України

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту