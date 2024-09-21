Ракетно-дронова атака на Україну: скільки цілей знищила українська ППО

В ніч на 21 вересня окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму та Ростовської області.

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Крім того, було запущено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області, повідомили в Повітряних силах.

Ворог випустив 16 ударних БпЛА типу «Shahed» з Приморсько-Ахтарська та Курської області рф.

«В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.

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Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти завдали удару по Дніпру та Кривому Рогу. У Дніпрі через атаку ворога було зруйновано будівлю освітнього центру. За попередніми даними, одна людина постраждала. У Кривому Розі загинули троє людей, в тому числі 12-річний хлопчик.



Також вночі росіяни тричі вдарили по Харкову КАБами. Поцілили біля медичного закладу у центральній частині міста. Лікарня, біля якої влучила російська авіабомба, функціонує, на момент влучання там перебували сотні пацієнтів. Відомо про 15 постраждалих.

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