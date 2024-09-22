Не лише рання зелень: навіщо досвідчені городники восени сіють кріп на ділянці

Досвідчені огородники, які радять дачникам висаджувати восени на грядках певні рослини, зокрема, кріп, петрушку та руколу, зазначають, що таким чином можна «вбити кількох зайців» — вирішити одразу деякі проблеми.

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Як пише видання «На пенсії», насіння кропу, яке потребує стратифікації (активування росту в холоді), проросте і навесні перетвориться на вітамінні кущики. Так що, по-перше, це користь.

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По-друге, цю культуру можна використовувати як сидерати. Кріп створює сприятливе середовище для корисних бактерій, які переробляють залишки рослин на азот. Крім того, за допомогою своєї кореневої системи кріп дістає корисні речовини з глибини ґрунту та сприяє їхньому розподілу по всій ділянці.

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По-третє, це інсектицидні та фунгіцидні властивості кропу. Рослина захищає овочеві культури від шкідників та хвороб. Наприклад, капусту — від білокрилки, помідори — від фітофтори, огірки — від пероноспорозу.

Про те, якими сидератами можна засіяти ділянки та як правильно це робити, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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