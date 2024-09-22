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Не лише рання зелень: навіщо досвідчені городники восени сіють кріп на ділянці

13:58 22 вересня 2024
Кріп

Досвідчені огородники, які радять дачникам висаджувати восени на грядках певні рослини, зокрема, кріп, петрушку та руколу, зазначають, що таким чином можна «вбити кількох зайців» — вирішити одразу деякі проблеми.

Як пише видання «На пенсії», насіння кропу, яке потребує стратифікації (активування росту в холоді), проросте і навесні перетвориться на вітамінні кущики. Так що, по-перше, це користь.

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По-друге, цю культуру можна використовувати як сидерати. Кріп створює сприятливе середовище для корисних бактерій, які переробляють залишки рослин на азот. Крім того, за допомогою своєї кореневої системи кріп дістає корисні речовини з глибини ґрунту та сприяє їхньому розподілу по всій ділянці.

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По-третє, це інсектицидні та фунгіцидні властивості кропу. Рослина захищає овочеві культури від шкідників та хвороб. Наприклад, капусту — від білокрилки, помідори — від фітофтори, огірки — від пероноспорозу.

Про те, якими сидератами можна засіяти ділянки та як правильно це робити, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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