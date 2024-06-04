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Найсмачніші смажені пиріжки: готуються на картопляному відварі без яєць

22:25 4 червня 2024
пиріжки

Хто ж не любить смажені пиріжки! Вони бувають із різними начинками — картоплею, капустою, м'ясом, ревенем… А приготувати їх, виявляється, дуже просто. Найкраще це робити у вихідний день, коли нікуди не поспішаєте і вся родина у зборі. Аромат пиріжків — це аромат домашнього затишку. Хіба не так? Подавайте пиріжки з полуничним компотом чи домашнім лимонадом. Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ці пиріжки — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Готуються вони на картопляному відварі. І, що цікаво, без яєць. Нічого складного. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Тоді варто його зберегти.

Смажені пиріжки на картопляному відварі

З'єднуємо

200 г теплого картопляного відвару

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1 ч. л. ложку сухих дріжджів

1 ч. л. цукру

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Нехай все це постоїть хвилин десять.

Додаємо 60 г сметани, сіль, 15 г олії, 400−450 г борошна.

Замішуємо тісто й залишаємо у теплому місці, щоб піднялося.

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Начинку беремо будь-яку — наприклад, картопляне пюре.

Смажимо на олії.

І смачного!

А відома українська фудблогерка з ніком Alina FooDee розповіла, як приготувати солодкі хрусткі пиріжки, які будуть кращими, ніж у «МакДональдз».

Читайте також: «Лінові», але дуже смачні: пиріжки «Хвилинка» від Наталії Калніної готуються дуже швидко, без замішування тіста

Фото з альбому Елли Іванової

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