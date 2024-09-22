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Сирники без… сиру: оригінально і дуже смачно

9:33 22 вересня 2024
Сирники

Сирники — чудова страва для сніданку, особливо якщо їх подавати з ягодами. Чи готувати із додаванням сезонних овочів, наприклад, кабачків.

Зазвичай їх готують з сиру, але є рецепти, в яких цього інгредієнту нема. Так, SHUBA розповідає, як приготувати сирники без сиру — з ряжанки. Вони матимуть присмак пряженого молока, а також дуже ніжну вершкову текстуру. Також рецепт передбачає використання різних видів борошна — можна брати і пшеничне, і рисове, яке можна зробити, просто змоловши рис у кавомолці.

Інгредієнти:

  • Ряжанка — 2 л;
  • Яйце куряче, жовток — 1 шт.;
  • Рисове борошно — 60 г;
  • Лимонна кислота — 3 г;
  • Цукор — за смаком.

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Приготування:

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  • У каструлю з товстим дном вилийте ряжанку, додайте дрібку лимонної кислоти та підігрійте на помірному вогні до моменту, доки на поверхні почне з’являтися пара.
  • Добре перемішайте ряжанку та зніміть з вогню. Накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин.
  • Встановіть друшляк на порожню каструлю, покладіть на нього марлю у два-три шари та повільно вилийте ряжанку на марлю. Загорніть марлю, сформувавши мішечок, та залиште в друшляку на годину.
  • Коли вся рідина стече, сир з ряжанки можна буде використовувати.
  • Готовий сир перекладіть у миску, змішайте із жовтком і цукром.
  • Додайте борошнота замісіть тісто.
  • Сформуйте сирники вологими руками та підсмажте їх на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

А ще при приготуванні цієї страви можна використовувати не борошно, а манку.

Фото Pixabay

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