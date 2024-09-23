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Спорт

Довбик став героєм матчу чемпіонату Італії та отримав нагороду (відео)

9:11 23 вересня 2024
Артем Довбик

Нападник збірної України з футболу Артем Довбик, який влітку змінив «Жирону» на «Рому», відкрив рахунок своїм голам за римський клуб.

У домашньому поєдинку чемпіонату Італії «вовки» під керівництвом нового головного тренера Івана Юріча, який змінив на чолі команди Даніеле де Россі, розгромили «Удінезе» — 3:0, а український форвард відзначився результативним ударом та гольовою передачею. Спочатку Довбик на 19-й хвилині влучно пробив у дальній кут та вивів свою команду вперед, потім Дібала на 49-й реалізував пенальті, а на 70-й Артем вдало асистував Бальданці.

До речі, саме 27-річному Довбику після закінчення зустрічі у Римі вручили нагороду найкращого гравця матчу.

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Після п'яти турів «Рома», яка має зіграти в Лізі Європи з київським «Динамо», з 6 очками посідає в турнірній таблиці серії А 10-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик увійшов до числа найбільш високооплачуваних спортсменів України.

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Фото ФК «Рома»

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