Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — «Лаціо»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У середу, 25 вересня, київське «Динамо» слідом за «Шахтарем», який зіграв внічию в Лізі чемпіонів з «Болоньєю» (0:0), стартує в основному раунді єврокубків. На арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі підопічні Олександра Шовковського в поєдинку 1-го туру оновленої Ліги Європи приймуть італійський «Лаціо».

ВІДЕО ДНЯ

Минулими вихідними суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Динамо» вперше в сезоні втратило очки в домашньому поєдинку з «Рухом» (0:0), хоча і зберегло лідерство в УПЛ. Своєю чергою, «Лаціо» у гостьовій зустрічі серії А поступився «Фіорентині» — 1:2 (Хіла, 41 — Гудмундссон, 49, 90, з пенальті) та з 7 очками йде у турнірній таблиці на 8-й позиції.

Відеоогляд матчу «Фіорентина» — «Лаціо» — 2:1

У колишні роки кияни та римляни провели один з одним чотири зустрічі, і «Динамо» жодного разу не виграло: три поразки (1:2 та 0:1 у 1999-му, а також 0:2 у 2018-му) та одна нічия (2:2 у 2018-му).

РЕКЛАМА

І у майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом шосту за підсумками минулого чемпіонату Італії команду. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Олександра Шовковського приймає з коефіцієнтом 3,76, на нічию — 3,66, на виграш хлопців Марко Бароні — 2,06.

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Лаціо» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

РЕКЛАМА

Ліга Європи. 1-й тур

25 вересня (середа)

РЕКЛАМА

«Динамо» — «Лаціо» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (вестиметься єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 3 жовтня — з «Хоффенхаймом» (в гостях; 19:45), 24 жовтня — з «Ромою» (в гостях; 19:45), 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі, 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів не змогло пройти австрійський «Зальцбург».

Фото ФК «Динамо»

100

Читайте нас у Facebook