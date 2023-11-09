Часниково-цибулевий соус: ідеальний для м’яса та салатів

Гарний соус до м'яса можна порівняти з аксесуаром до одягу, який вдало його доповнює. Сьогодні у продажу стільки соусів, що очі розбігаються. Але домашній соус обійдеться дешевше. А головне — у ньому точно немає консервантів. Адже ви знаєте, що готуєте його виключно з натуральних продуктів. А це найважливіше. Вживання натуральних продуктів — запорука здоров'я.

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Рецептом часниково-цибулевого соусу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати соус зі стебел петрушки та кропу.

- Думаю, інгредієнти для цього соусу у вас практично завжди є під рукою, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий і вдалий. Цей соус ідеальний для м'яса і салатів. Можливо, він стане один із ваших найулюбленіших.

Часниково-цибулевий соус Пучок петрушки

1 невелика червона цибулина

2 зубки часнику

Цукор — за смаком

Сіль — за смаком

1−2 столові ложки винного оцту

1 запечений болгарський перець

3−4 столових ложки оливкової олії

Усі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. Помістити хоча б на годину в холодильник. Соус готовий до вживання.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт курячих ніжок із виноградом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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