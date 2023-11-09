Часниково-цибулевий соус: ідеальний для м’яса та салатів
Гарний соус до м'яса можна порівняти з аксесуаром до одягу, який вдало його доповнює. Сьогодні у продажу стільки соусів, що очі розбігаються. Але домашній соус обійдеться дешевше. А головне — у ньому точно немає консервантів. Адже ви знаєте, що готуєте його виключно з натуральних продуктів. А це найважливіше. Вживання натуральних продуктів — запорука здоров'я.
Рецептом часниково-цибулевого соусу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати соус зі стебел петрушки та кропу.
- Думаю, інгредієнти для цього соусу у вас практично завжди є під рукою, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий і вдалий. Цей соус ідеальний для м'яса і салатів. Можливо, він стане один із ваших найулюбленіших.
Часниково-цибулевий соус
- Пучок петрушки
- 1 невелика червона цибулина
- 2 зубки часнику
- Цукор — за смаком
- Сіль — за смаком
- 1−2 столові ложки винного оцту
- 1 запечений болгарський перець
- 3−4 столових ложки оливкової олії
Усі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. Помістити хоча б на годину в холодильник. Соус готовий до вживання.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової72