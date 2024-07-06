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Ароматне грибне масло: готується без використання блендера

22:22 9 липня 2024
грибне масло

Грибне, оселедцеве та інші види вершкового масла іноді подають у ресторанах із хлібом як комплімент. Такі ласощі незвичні і смачні. Багато хто, ласуючи, думає: це ж можна приготувати вдома. Ідея гарна. Але ж треба знати, як.

Таке масло можна не тільки намазувати на хліб, а й додавати в гречану кашу або доповнювати нею пасту.
До речі, масло може бути і десертним. Наприклад, із шафраном чи шоколадом.

Рецептом грибного смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це масло готується швидко і просто, — каже Елла Іванова. — І навіть не потрібно використовувати блендер. Спробуйте — не пошкодуєте.

Грибне ароматне масло

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  • 200 г вершкового масла
  • 250 г печериць
  • Петрушка чи кріп
  • Часник (можна додати свіжий або запекти в духовці)

Гриби дрібно нарізаємо та обсмажуємо з додаванням солі та перцю. Додаємо дрібно нарізану петрушку або кріп, подрібнений запечений болгарський перець. За бажання можна додати і перець чилі.

Накладаємо на свіжий хліб. І смачного!

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Порадуйте також близьких легким літнім салатом з кіноа та черешні, а також найсмачнішим наливним пирогом з персиками від Людмили Борщ.

Фото з альбому Елли Іванової

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