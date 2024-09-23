Справжня біда для дачників: відома городниця розповіла, як впоратися з дуже твердою землею на ділянці

Блогерка «городниця з Одеси», яка раніше порадила, що можна посадити на ділянці у вересні, щоб ще восени отримати врожай, розповіла, як боротися з твердою землею на дачі.

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Як відомо, на твердому ґрунті рослини погано приживаються, адже він не провітрюється, волога в ньому не затримується.

Багато вважає, що неподатливий ґрунт зробити більш м'яким та родючим зможе часте перекопування, але це помилка.

За словами блогерки, лопата тільки псує структуру ґрунту, руйнує ходи черв'яків і коріння рослин.

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Вона радить використовувати природні методи, щоб покращити свою ділянку.

За іі словами, перший помічник у боротьбі з твердою землею — це сидерати. Ці рослини сіють не для врожаю, а для поліпшення ґрунту. Вони розпушать ґрунт своїм корінням і збагачують його азотом.

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Найкращі сидерати для важких ґрунтів — це гірчиця, фацелія та люпин. Сіяти їх потрібно відразу після збирання основних овочів. На кожний квадратний метр землі використовувати 30−40 г сидератів.

Коли рослини виростуть на 20−25 см, потрібно їх скосити чи зірвати. Коріння залишити на грядці як мульчу. Сидерати відмінно розпушують тверду землю своїм корінням.

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Другий метод боротьби з твердою землею — це швидкий компост прямо на грядці. За два-три місяці він перетворить рослинні залишки на чудовий ґрунт.

Для цього восени на грядку треба покласти шар рослинних залишків десь товщиною 15−20 см. Можна використовувати бадилля, опале листя, бур'яни без насіння. Зверху трохи насипати землі і полити. Потім накрити чорною плівкою й залишити до весни.

Такий родючий шар не тільки покращить структуру твердої землі, а й дасть рослинам живлення.

Третій спосіб — це мульчування. Воно захищає ґрунт від висихання, перегріву та ущільнення. Для мульчі підійде скошена трава, солома, тирса, кора.

Шар має бути десь 5−7 см. Мульчу треба оновлювати два-три рази за літо, коли вона вже починає перегнивати.

До того ж мульчу краще за все класти на вологу землю, так волога збережеться краще.

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