Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

Цей пиріг з яблучно-корицевою начинкою - ідеальний вибір для осіннього полудня. Простота приготування і смак порадують кожного любителя солодкого, пише Prima inspirace.

ВІДЕО ДНЯ

Що нам знадобиться: Яйця — 2 шт.

цукор кристалічний — 60 г

Ванільний цукор — 1 пакетик

Соняшникова олія — 2 столові ложки

Щіпка солі

Молоко — 100 мл

Розпушувач — 1 чайна ложка

Борошно звичайна — 60 г

Яблука — 4 шт.

Кориця

Цукрова пудра для посипання

Приготування:

Яблука очистити від шкірки і нарізати тонкими скибочками.

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Тісто: у великій мисці змішайте яйця з сіллю і злегка збийте їх. Додати цукровий пісок і ваніль і збити до однорідності. Поступово додайте молоко і олію, добре перемішайте. Просійте в суміш борошно, змішане з розпушувачем, щоб замісити однорідне тісто.

Випікання: вилийте тісто на деко, застелене папером для випічки, рівномірно розподіліть. На тісто викласти підготовлені шматочки яблук. Якщо ви любите корицю, можете посипати нею яблука.

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Випікайте в попередньо розігрітій духовці при 180 °C приблизно 30−35 хвилин. Після випічки дайте пирогу охолонути і перед подачею посипте цукровою пудрою, змішаною з корицею.

Нагадаємо рецепт швидкого яблучного пирога.

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