Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука
Цей пиріг з яблучно-корицевою начинкою - ідеальний вибір для осіннього полудня. Простота приготування і смак порадують кожного любителя солодкого, пише Prima inspirace.
Що нам знадобиться:
- Яйця — 2 шт.
- цукор кристалічний — 60 г
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Соняшникова олія — 2 столові ложки
- Щіпка солі
- Молоко — 100 мл
- Розпушувач — 1 чайна ложка
- Борошно звичайна — 60 г
- Яблука — 4 шт.
- Кориця
- Цукрова пудра для посипання
Приготування:
Яблука очистити від шкірки і нарізати тонкими скибочками.
Тісто: у великій мисці змішайте яйця з сіллю і злегка збийте їх. Додати цукровий пісок і ваніль і збити до однорідності. Поступово додайте молоко і олію, добре перемішайте. Просійте в суміш борошно, змішане з розпушувачем, щоб замісити однорідне тісто.
Випікання: вилийте тісто на деко, застелене папером для випічки, рівномірно розподіліть. На тісто викласти підготовлені шматочки яблук. Якщо ви любите корицю, можете посипати нею яблука.
Випікайте в попередньо розігрітій духовці при 180 °C приблизно 30−35 хвилин. Після випічки дайте пирогу охолонути і перед подачею посипте цукровою пудрою, змішаною з корицею.
Нагадаємо рецепт швидкого яблучного пирога.158
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