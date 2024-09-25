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Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

20:32 26 вересня 2024
яблучний пиріг

Цей пиріг з яблучно-корицевою начинкою - ідеальний вибір для осіннього полудня. Простота приготування і смак порадують кожного любителя солодкого, пише Prima inspirace.

Що нам знадобиться:

  • Яйця — 2 шт.
  • цукор кристалічний — 60 г
  • Ванільний цукор — 1 пакетик
  • Соняшникова олія — 2 столові ложки
  • Щіпка солі
  • Молоко — 100 мл
  • Розпушувач — 1 чайна ложка
  • Борошно звичайна — 60 г
  • Яблука — 4 шт.
  • Кориця
  • Цукрова пудра для посипання

Приготування:

Яблука очистити від шкірки і нарізати тонкими скибочками.

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Тісто: у великій мисці змішайте яйця з сіллю і злегка збийте їх. Додати цукровий пісок і ваніль і збити до однорідності. Поступово додайте молоко і олію, добре перемішайте. Просійте в суміш борошно, змішане з розпушувачем, щоб замісити однорідне тісто.

Випікання: вилийте тісто на деко, застелене папером для випічки, рівномірно розподіліть. На тісто викласти підготовлені шматочки яблук. Якщо ви любите корицю, можете посипати нею яблука.

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Випікайте в попередньо розігрітій духовці при 180 °C приблизно 30−35 хвилин. Після випічки дайте пирогу охолонути і перед подачею посипте цукровою пудрою, змішаною з корицею.

Нагадаємо рецепт швидкого яблучного пирога.

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