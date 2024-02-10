Салат з оселедцем та картоплею: гості з'їдять цю страву першою
Якби поети присвячували оди стравам, салати були б оспівані, напевно, першими, бо важко знайти людину, яка їх не любить. Причому вони бувають на різний смак: навіть теплі та десертні. Важливо знайти свій улюблений смак. А для цього потрібно скуштувати нові страви.
Рецептом дуже смачного салату з оселедцем, картоплею та маринованими огірками поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат важливо не пересолити, бо оселедець та мариновані огірки вже солоні, — каже Елла Іванова. — У маринад разом із цибулею можна додати свіжий кріп.
Салат з оселедцем та картоплею
- 200 г філе оселедця
- 1 цибулина
- 50 г зеленої цибулі
- 3 відварені картоплини
- 3 маринованих огірка
- Маринад для цибулі: 2 столові ложки олії, 1 чайна ложка оцту, перець, 1 чайна ложка цукру, сіль.
Тонко нарізану кільцями цибулю маринуємо кілька хвилин. Додаємо дрібно нарізану зелену цибулю. Потім кубиками нарізані картоплю, мариновані огірочки і оселедець. Мариновані огірочки також можна нарізати кільцями. Все перемішуємо.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової110
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