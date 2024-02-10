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Салат з оселедцем та картоплею: гості з'їдять цю страву першою

22:29 12 лютого 2024
Салат з оселедцем та картоплею

Якби поети присвячували оди стравам, салати були б оспівані, напевно, першими, бо важко знайти людину, яка їх не любить. Причому вони бувають на різний смак: навіть теплі та десертні. Важливо знайти свій улюблений смак. А для цього потрібно скуштувати нові страви.

Рецептом дуже смачного салату з оселедцем, картоплею та маринованими огірками поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат важливо не пересолити, бо оселедець та мариновані огірки вже солоні, — каже Елла Іванова. — У маринад разом із цибулею можна додати свіжий кріп.

Салат з оселедцем та картоплею

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  • 200 г філе оселедця
  • 1 цибулина
  • 50 г зеленої цибулі
  • 3 відварені картоплини
  • 3 маринованих огірка
  • Маринад для цибулі: 2 столові ложки олії, 1 чайна ложка оцту, перець, 1 чайна ложка цукру, сіль.

Тонко нарізану кільцями цибулю маринуємо кілька хвилин. Додаємо дрібно нарізану зелену цибулю. Потім кубиками нарізані картоплю, мариновані огірочки і оселедець. Мариновані огірочки також можна нарізати кільцями. Все перемішуємо.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дуже смачного соусу, який буде ідеальним для пасти та салатів.

Також у дні, коли світ відзначає Новий рік за Східним календарем, рекомендуємо приготувати чудовий салат «Зелений дракон».

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Фото з альбому Елли Іванової

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