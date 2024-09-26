Додайте дві пігулки у вазон — і кімнатні рослини віддячать вам пишним цвітінням

Активоване вугілля, яке допоможе господаркам боротися з неприємним запахом в холодильнику, може допомогти й квітникарам, які хочуть добитися пишного цвітіння від домашніх рослин.

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Як пише видання «На пенсії», досвідчені квітникарі рекомендують використовувати по дві таблетки на один середній або маленький вазон. Активоване вугілля слід потовкти, посипати їм ґрунт у горщику, а потім полити рослину.

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Цей метод допоможе прибрати з ґрунту шкідливі речовини, а також нейтралізувати підвищену кислотність землі. Якщо рослина любить кислий ґрунт, то активоване вугілля краще не використовувати.

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Якщо вазон великий (5−7 л і більше), рекомендується брати не дві, а чотири таблетки.

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Також рослини можна поливати водою, у 0,5 літра якої розчиняють одну таблетку активованого вугілля.

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Фото Pixabay

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