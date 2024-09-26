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Додайте дві пігулки у вазон — і кімнатні рослини віддячать вам пишним цвітінням

12:04 26 вересня 2024
Квіти та лійка

Активоване вугілля, яке допоможе господаркам боротися з неприємним запахом в холодильнику, може допомогти й квітникарам, які хочуть добитися пишного цвітіння від домашніх рослин.

Як пише видання «На пенсії», досвідчені квітникарі рекомендують використовувати по дві таблетки на один середній або маленький вазон. Активоване вугілля слід потовкти, посипати їм ґрунт у горщику, а потім полити рослину.

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Цей метод допоможе прибрати з ґрунту шкідливі речовини, а також нейтралізувати підвищену кислотність землі. Якщо рослина любить кислий ґрунт, то активоване вугілля краще не використовувати.

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Якщо вазон великий (5−7 л і більше), рекомендується брати не дві, а чотири таблетки.

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Також рослини можна поливати водою, у 0,5 літра якої розчиняють одну таблетку активованого вугілля.

Про те, що потрібно робити, щоб фіалки цвіли, і як правильно пересадити орхідею в домашніх умовах, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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