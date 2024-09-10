Пересадка орхідей: як і коли це робити, щоб не нашкодити

Орхідея — красива, але досить примхлива й вимоглива рослина. Але якщо правильно за нею доглядати, вона винагородить вас гарними квітами. Пересаджуйте її кожні кілька років і щоразу, коли з нею щось не так, пише polki.pl.

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Орхідеї краще пересаджувати, коли вони ще не цвітуть. Не обов’язково робити це щороку, орхідеї не люблять частої зміни «умов проживання». Досить робити це кожні 2−3 роки. Якщо ви поливаєте орхідеї дуже жорсткою водою, бажано пересаджувати їх раз на рік, але це дуже особлива ситуація.

У цьому випадку фільтрація води є набагато кращим рішенням, ніж щорічна пересадка рослини. Пам’ятайте також, що якщо ви помітили будь-які симптоми захворювань орхідей (наприклад, борошнистий червець або так звана сіра пліснява), відразу почніть лікування. Після пересадки ви також можете стимулювати цвітіння орхідей, наприклад, удобрюючи та обрізаючи пагони. Також варто обрізати орхідею після цвітіння.

Завжди пересаджуйте орхідеї сухими. Це дозволить вам перевірити коріння, оскільки деякі, можливо, доведеться видалити. Найпопулярнішим сортом є фаленопсис, особливо рекомендований для аматорського вирощування.

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Акуратно вийміть орхідею з горщика. Будьте обережні, щоб не пошкодити жодну частину рослини. Притримуючи коріння однією рукою, спробуйте іншою очистити його від старого субстрату, щоб видалити його повністю. Завдяки такій обробці орхідея отримає максимум цінних елементів з нового орхідейного субстрату. Використовуйте секатор для видалення сухих здерев’янілих коренів. Не обрізайте корені, які знаходяться в хорошому стані.

Ретельно вимийте і протріть горщик. Помістіть орхідею в горщик і розташуйте коріння так, щоб їм вистачало місця. Притримуючи, засипте орхідею субстратом, змішаним з керамзитом. Пам’ятайте: ми вирощуємо орхідеї не в землі, а в спеціальному, добре дренованому субстраті.

Після пересадки рослину варто виставити на вулицю в захищене від вітру місце. При пересадці повітряні корені не ховайте в землю, бо вони найчастіше ростуть в сторони й чітко виступають за межі орхідеї. Не видаляйте їх також, якщо вони не дуже сухі чи просто мертві. Якщо пошкоджена лише частина повітряного кореня, видаліть стільки, скільки необхідно. Можливо, вони мають не дуже естетичний вигляд, але вони не тільки природні для орхідей, але й необхідні для здорового росту та рясного цвітіння.

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Раніше «ФАКТИ» називали два способи приготування добрива для орхідей в домашніх умовах.

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