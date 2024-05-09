Як розпізнати хворі квіти: ці поради точно стануть у нагоді

Красиві зелені або квітучі рослини є незамінною прикрасою кожної квартири та будинку. Однак іноді вони починають хворіти. На щастя, коли це трапляється, існують симптоми, на які ми можемо швидко відреагувати і допомогти рослинам відновити свій блиск, пише Homebook.

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Часто трапляється, що красиво квітуча рослина починає в'янути, на листі з'являються плями, а квіти опадають або в'януть. Дуже часто ці зміни є наслідком неправильного догляду, що призводить до втрати рослиною стійкості і її атакують шкідники, грибки або віруси. Ось чому так важливо систематично поливати з частотою, що відповідає виду, щоб не пересушити і не перезволожити коріння. Також варто забезпечити достатній контакт з сонячним світлом і повітрям.

Альтернаріоз виникає у вигляді овальних темно-коричневих плям з облямівкою. Хвороба вражає переважно ослаблені квіти, що знаходяться в невідповідних умовах. Найчастіше вражає діантус, фатсіоболлі, папороті, герань, віфлеємську зірку. Для боротьби з альтернаріозом видаляйте хворе листя і обприскуйте спеціалізованими препаратами.

Судинний фузаріоз. Основні ознаки — затримка росту, пожовтіння і побуріння листя. Це відбувається через надмірний полив, коли вода довго стоїть у горщику. Він вражає спаржу, перські цикламени, ноліни, бромелієві, хризантеми та інші. Видаліть хворі ділянки, а решту полийте спеціальним препаратом.

Коли ми спостерігаємо борошнистий білий наліт на листках, який з часом темніє, це, ймовірно, борошниста роса. Це грибкове захворювання, якому сприяє тепле вологе повітря. Воно вражає такі рослини, як азалії, бегонії, хризантеми, гербери, гортензії, троянди, цикламени. Ізолюйте заражені квіти і обприскайте препаратами з сіркою або лецитином.

Круглі коричневі плями з темною облямівкою, що призводять до відмирання листя, можуть свідчити про плямистість листя. Вона вражає ослаблені рослини, які вирощуються в невідповідних умовах. Ми можемо помітити її на азаліях, плющах, фікусах, папоротях або пальмах. У такій ситуації спочатку видаліть хворе листя, а решту обприскайте відповідним препаратом.

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Пам'ятайте, що хвороби найчастіше атакують ослаблені, вирощені в неправильних умовах, занадто або недостатньо политі рослини. Купуючи квіти, бажано попередньо ознайомитися з тим, як за ними доглядати, що допоможе зменшити їх захворювання.

Нагадаємо про шість правил догляду за кімнатними рослинами, щоб уникнути появи комах у квіткових горщиках.

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