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Пиріг з баклажанами: такий ніжний та смачний, що неможливо відірватися

13:46 26 вересня 2024
Баклажан

Сезонні баклажани можуть стати як одним із інгредієнтів для приготування смачного та корисного сніданку, так й для баклажанного пирога.

В рецепті пирога, який пропонує «Шуба», баклажани фігурують в якості насиченої начинки. Цей овоч трохи гірчить. І для того, аби прибрати цю гіркоту, баклажани радять нарізати тонкими скибочками, підсолити та покласти у друшляк на 15−20 хвилин. Далі їх треба промити від солі та обсушити.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 500 г;
  • Борошно пшеничне — 280 г;
  • Розпушувач — 10 г;
  • Яйця курячі — 4 шт.;
  • Масло вершкове 73% - 80 г;
  • Часник — 5 г;
  • Молоко 2,5% - 250 мл;
  • Сметана 30% - 150 г;
  • Пармезан (чи твердий сир) — 100 г;
  • Оливкова олія — 20 мл;
  • Сіль, перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування:

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  • Баклажани помити, нарізати скибочками, посолити з кожного боку і залишити приблизно на 15−20 хвилин.
  • Борошно, розпушувач, 1 ч. л. солі, 1 яйце, масло і молоко (200 мл) замісити до однорідного тіста, загорнути в харчову плівку й охолодити впродовж 30 хвилин.
  • Промити баклажани від солі, обсушити.
  • Цибулю нарізати кубиками, часник подрібнити та обсмажити все на розігрітій олії.
  • Додати баклажани та тушкувати близько 3 хвилин, потім за потреби додати трохи води.
  • Для соусу-заливки сметану змішати з молоком (50 мл) і яйцем, додати тертий пармезан (або твердий сир), приправити сіллю і перцем.
  • Вистелити дно і краї круглої форми для випічки пергаментом і розподілити тісто. Зверху викласти баклажанову масу, залити соусом.
  • Випікати в розігрітій до 180ºC духовці близько 45 хвилин. Подавати теплим.

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Фото Pixabay

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