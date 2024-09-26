Пиріг з баклажанами: такий ніжний та смачний, що неможливо відірватися

Сезонні баклажани можуть стати як одним із інгредієнтів для приготування смачного та корисного сніданку, так й для баклажанного пирога.

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В рецепті пирога, який пропонує «Шуба», баклажани фігурують в якості насиченої начинки. Цей овоч трохи гірчить. І для того, аби прибрати цю гіркоту, баклажани радять нарізати тонкими скибочками, підсолити та покласти у друшляк на 15−20 хвилин. Далі їх треба промити від солі та обсушити.

Інгредієнти: Баклажан — 500 г;

Борошно пшеничне — 280 г;

Розпушувач — 10 г;

Яйця курячі — 4 шт.;

Масло вершкове 73% - 80 г;

Часник — 5 г;

Молоко 2,5% - 250 мл;

Сметана 30% - 150 г;

Пармезан (чи твердий сир) — 100 г;

Оливкова олія — 20 мл;

Сіль, перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Баклажани помити, нарізати скибочками, посолити з кожного боку і залишити приблизно на 15−20 хвилин.

Борошно, розпушувач, 1 ч. л. солі, 1 яйце, масло і молоко (200 мл) замісити до однорідного тіста, загорнути в харчову плівку й охолодити впродовж 30 хвилин.

Промити баклажани від солі, обсушити.

Цибулю нарізати кубиками, часник подрібнити та обсмажити все на розігрітій олії.

Додати баклажани та тушкувати близько 3 хвилин, потім за потреби додати трохи води.

Для соусу-заливки сметану змішати з молоком (50 мл) і яйцем, додати тертий пармезан (або твердий сир), приправити сіллю і перцем.

Вистелити дно і краї круглої форми для випічки пергаментом і розподілити тісто. Зверху викласти баклажанову масу, залити соусом.

Випікати в розігрітій до 180ºC духовці близько 45 хвилин. Подавати теплим.

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Фото Pixabay

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