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Овочевий салат із сиром фета: не зашкодить фігурі, навіть якщо з’їсти пізно ввечері

20:33 28 вересня 2024
салат

Кінець вересня — останні дні, коли ми можемо поласувати свіжими овочами. Звичайно, наступного місяця ми також знайдемо на прилавках багато свіжого салату, помідорів і перцю, але їхній смак буде вже не такий насичений, як зараз. Тож скористаймося можливістю та приготуймо овочевий салат з фетою, пише magiazdrowia.com.pl.

Інгредієнти:

100 г суміші салатів

50 г цибулі

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80 г зелених огірків

150 г червоного перцю

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8 помідорів чері

50 г сиру фета

по столовій ложці оливкової олії і бальзамічного оцту

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улюблені спеції

Спосіб приготування

Наріжте овочі та сир фета, додайте оливкову олію й акуратно перемішайте. Полийте бальзамічним оцтом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як приготувати в'ялені томати в олії з ароматними травами.

Читайте також: Салат із перцем на зиму: приготуйте та поділіться з подругами

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