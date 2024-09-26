Овочевий салат із сиром фета: не зашкодить фігурі, навіть якщо з’їсти пізно ввечері
Кінець вересня — останні дні, коли ми можемо поласувати свіжими овочами. Звичайно, наступного місяця ми також знайдемо на прилавках багато свіжого салату, помідорів і перцю, але їхній смак буде вже не такий насичений, як зараз. Тож скористаймося можливістю та приготуймо овочевий салат з фетою, пише magiazdrowia.com.pl.
Інгредієнти:
100 г суміші салатів
50 г цибулі
80 г зелених огірків
150 г червоного перцю
8 помідорів чері
50 г сиру фета
по столовій ложці оливкової олії і бальзамічного оцту
улюблені спеції
Спосіб приготування
Наріжте овочі та сир фета, додайте оливкову олію й акуратно перемішайте. Полийте бальзамічним оцтом.
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