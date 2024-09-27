«Лікарі дали добро»: що кажуть експерти про здоров’я Кейт Міддлтон

На тлі повідомлень про те, що хворі на рак Кейт Міддлтон і король Чарльз почуваються не дуже добре, з'явилася і обнадійлива інформація. Принцеса Уельська продовжує повертатися до повноцінного життя після завершення курсу хімієтерапії, пише видання Marca.

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Нещодавно вона оголосила, що почне відновлювати свої публічні обов’язки. Після чого принцеса з'явилася на фіналі Вімблдонського чемпіонату 2024 року серед чоловіків у одиночному розряді та церемонії вручення прапора.

Тепер вона планує відвідати концерт різдвяної пісні, що стане другою офіційною зустріччю Кейт у календарному році.

«Це ще одне свідчення того, що Кейт йде на поправку, — сказав королівський експерт Філ Дампір, як повідомляє Geo News. — Те, що вона планує бути на колядках, чудова новина. Очевидно, що її лікарі дали їй добро на те, щоб вона повільно відновила свої обов’язки. І вона починає з деяких відносно незначних речей, які не надто обтяжливі. Той факт, що вона планує наперед більш важливі заходи, хороший знак. І її присутність на концерті „Разом на Різдво“ виглядає дуже обнадійливо».

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Раніше журналісти з'ясували, хто найбільше підтримував Кейт Міддлтон під час її боротьби з важкою недугою.

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